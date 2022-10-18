Футболист из Иркутска сделал предложение любимой прямо во время матча

Футболист из Иркутска Микаел Гандилян сделал предложение любимой прямо во время матча. Фото: личный архив Микаела Гандиляна

Фото с субботнего матча по мини-футболу, который состоялся во дворце спорта «Труд» в Иркутске, разлетелись по соцсетям. Но взорвала пользователей не победа «ИрАэро», кстати, они стали победителями со счетом 3:2, а поступок 28-летнего Микаела Гандиляна. На последней минуте встречи он забил решающий гол в ворота противников, а после сделал предложение руки и сердца любимой девушке.

- Я готовился к этому примерно два месяца. Сначала мечтал о том, чтобы улететь вместе с Софией в Париж или на свою родину – в Армению. И уже там, в каком-нибудь красивом месте, попросить ее стать моей женой, - рассказывает Микаел Гандилян. – Но потом я решил, что все это довольно стереотипно. В конце концов, я же футболист. А значит, просто обязан сделать предложение прямо на поле, в окружении болельщиков. Начал смотреть расписание домашних матчей, подгадывая даты, и оказалось, что самый идеальный вариант – это игра с командой «Сибиряк-Триумф». После этого заказал кольцо на одном из ювелирных заводов Армении и стал ждать часа-икс.

Микаел и София вместе уже 3,5 года. Познакомились в одном из ресторанов Иркутска в компании общих друзей и знакомых. Молодой человек признается, она сразу вскружила ему голову. А полгода назад спортсмен осознал, что София – та самая, с кем хочет прожить всю жизнь. И вот началась подготовка…

Полгода назад спортсмен осознал, что хочет прожить всю жизнь с Софией. Фото: личный архив Микаела Гандиляна

- Попросил судейский состав не давать желтую карточку, когда покину пределы поля в случае забитого гола, - смеется Микаел. – Это же не спортивное поведение. Конечно, узнав причину, пошли, так сказать, на сговор.

Микаел пригласил и всех близких. Родители и старший брат ждали на трибунах. И не как зрители, у них была своя роль. По задумке Микаеля в подходящий момент они должны были передать ему заветную коробочку с кольцом и роскошный букет роз.

- В итоге все получилось лучше, чем я планировал изначально, - делится впечатлениями Микаел. -Я просто хотел забить мяч в ворота и после этого сделать предложение. А получилось так, что это оказался именно победный гол. На последней минуте матча! Мне кажется, что это была судьба. В ту же секунду я бегу на трибуну, встаю на одно колено и протягиваю Софии кольцо. И она говорит мне: «Да!». Все вышло как в кино!

Микаел признается, что в итоге все получилось лучше, чем он планировал изначально. Фото: скриншот с YouTube-канала Ассоциации мини-футбола России "AMFR TV"

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