Как заработать 300 тысяч в месяц? Доходы на вахте в Иркутской области у рабочих выше, чем у инженеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вахта в Иркутской области в 2022 году – это 15 тысяч вакансий с начала года, при этом за весьма неплохие, по уровню зарплат в регионе, конечно, деньги. Достаточно сказать, что, по данным аналитиков HeadHunter, медианная зарплата ( то есть такая, которая отсекает половину вариантов с доходом ниже и половину – выше) уже сейчас 110 тысяч рублей в месяц.

Вахта в Иркутской области 2022: вакансии

Если вы думаете, что вахта в Иркутской области в 2022 году – это удел исключительно добытчиков нефти и газа, то ошибаетесь. Больше всего, каждая четвертая вакансия, ориентирована на строительную отрасль. Причем потребности тут выросли. Если брать ситуацию «на сегодня», то только на hh.ru по этим профессиям предлагается около тысячи вакансий.

На втором месте – на самом деле добывающая отрасль, на нее приходится 14% от всех вакансий работы вахтой в Иркутской области, прирост спроса за год составил 22%. Причем спрос на работу в золотодобыче примерно равен числу вакансий на месторождениях нефти.

В топ также входит металлургия и металлообработка: профессионалов не хватает и в этой сфере открыто 8% от всех вакансий в регионе

Вахта в Иркутской области 2022: кого ищут

Представьте себе, у вас нет опыта работы – допустим, вы месяц назад получили права категории «Е», а до этого водили легковушку. Или имеете свежий диплом инженера – нефтяника. Кем вас возьмут на вахту в Иркутской области? Увы, но скорее всего, никем. Либо, как вариант, для начала разнорабочим.

Это точно не каприз – работа на севере, в условиях вечной мерзлоты, требует подготовки, и не только физической. Хотя отсев по здоровью здесь есть, и очень жесткий. Но все равно опыт значит многое, почти все – наставника к новичку не приставишь, а ошибка стоит дорого. Поэтому основная часть мест рассчитана на тех, кто уже имеет навык, хотя бы 1-3 года ( таковых 53%). На втором месте – те у кого за плечами 3-6 лет практической работы и больше.

Что касается доходов, то из тех вакансий, что размещены на официальном портале Минтруда и служб занятости, зарплату выше 200 тысяч рублей предполагают больше 300, а выше 150 – больше 1100 рублей. Однако, соглашаясь, знайте – и спрос будет немалый. При этом рабочим высочайшей квалификации ( а меньше не выйдет) платят больше, чем рядовым инженерам. у которых условия труда получше и риска поменьше.

И еще одно но – заработок в вакансиях предполагает оплату за время вахты, а это может быть и 45 дней подряд. Кроме того, жить точно придется в общежитиях, а работать без выходных( хотя работодатели, к их чести, обычно делают все, чтобы улучшить условия работы).

КОНКРЕТНО

Вахта в Иркутской области 2022: топ-10 лучших вакансий

Водитель нефтевоза - от 400 тысяч рублей

Машинист экскаватора на золотодобычу - 300-360 тысяч рублей

Начальник отдела по охране труда на золотой прииск - от 275 тыс. рублей

Водитель самосвала - от 250 тыс. рублей

Проходчик горного очистного забоя - до 250 тыс. рублей

Механик по ремонту экскаваторов на золотодобычу - 240 тысяч рублей

Геодезист - от 210 тысяч рублей

Горный диспетчер - 200 тысяч рублей

Сварщик - 190 тысяч рублей

Инженер ПТО - 150 тысяч рублей