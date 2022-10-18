Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев: алкоголиков из числа мобилизованных отправили домой

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев: "С алкоголиками товарищи в бой не пойдут". Фото: пресс-служба Забкрая.

Частичная мобилизация продолжается, повестки военнообязанным продолжают приносить. Хотя в большинстве регионов военные комиссары уже отчитались, что план по набору выполнен. Однако кого-то уже из учебных центров отправили домой после тщательной медицинской комиссии, кто-то попал под действие новых отсрочек ( например, для отцов троих детей. Где-то просто не хватило людей, поэтому идет донабор. Своим взглядом на происходящее поделился депутат Госдумы от Забайкалья, генерал -лейтенант запаса Андрей Гурулев.

- По Забайкалью могу сказать, что мы отчитались по первому заданию, оно полностью выполнено. Многие уже отправлены в войска, остальные находятся здесь, проходят подготовку в трех гарнизонах, - отметил он. - Да, без проблем не обходится, но мы все оперативно решаем.

В ближайшие дни из Забайкалья, по данным Гурулева, призовут по мобилизации еще 860 человек, повестки уже разносят. При этом некоторых приходится отправлять по домам, и не просто так.

- Во вновь формируемых частях есть вопросы, к примеру, с хроническими алкоголиками, - объяснил он. - Мы насчитали таких несколько человек, надо их заменить, это необходимость. Сами сослуживцы таких просят домой отправить, потому что им с ними бок о бок в бой идти. Мы с военкомом проговорили и командирами частей, ситуацию исправим.

Сообщение Гурулева об алкоголиках вызвало настоящую дискуссию в его соцсетях. Люди возмущались, что алкоголиков отправляют в тыл, а не на передовую, где они могут протрезветь.

- Алкоголизм - это не порок, это болезнь, - отметил Гурулев. - Если алкоголик с утра не сбегал за бутылкой, то у него трясутся руки, ему опасно давать автомат. С ними их сослуживцы откажутся пойти в бой, и мы должны ставить в строй тех, кто в состоянии выполнять задачу.

Забайкалье с честью выполняет свой долг. Седьмого октября после подготовки в родном регионе мобилизованные мотострелки разместились в военно-транспортном самолете ИЛ-76МД, который отправился на один из аэродромов в европейской части России. Их торжественно проводили на один из учебных полигонов.