Обратный отсчет: меньше месяца до фестиваля «Энергия» в Иркутске

В рамках празднования 20-летия группы российский холдинг En+ Group объявляет 18 - 20 ноября 2022 года днями проведении фестиваля культуры «Энергия».

Грандиозное событие впервые соберет на одной площадке ведущих писателей, сценаристов, актеров и творцов. Саму же программу фестиваля планируется развернуть на восьми тематических локациях, на территории Сибэкспоцентра и в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова.

Чего ждать

Восемь тематических секций: «Книги», «Лекторий», «Мультимедиа», «АРТ», «Кинозал», «Театр», «Детская» и Lounge.

Литературную тему представит pop-up магазин книжного клуба «Достоевский». Иркутяне и гости фестиваля смогут прочувствовать атмосферу самого модного московского «книжного», познакомиться с книжными новинками и принять участие в творческих встречах с выдающимися писателями.

В лектории нас ждут открытые лекции и паблик-токи с ведущими деятелями искусства и культуры. Среди участников - всемирно известный писатель Евгений Водолазкин, знаменитый русский поэт Дмитрий Воденников, писатель и публицист Денис Драгунский, художник Юрий Шахоян и популярные писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Мария Трауб, Станислав Гольдфарб, Вадим Панов и Анна Матвеева.

В зоне «Мультимедиа» для посетителей будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна «Игра с вечностью», объединившая десятки произведений скульптуры, ювелирного искусства и видеоарта. Юрий Шахоян известен формированием новой системы координат и игрой с извечными сюжетами в искусстве - масками, скульптурными изображениями. Он объединяет их в особое пространство, над которым специально работала международная команда: композитор, художник по свету, архитектор, видеограф и многие другие.

Локация «АРТ» объединяет творчество молодых сибирских и московских художников - новые смыслы и новая энергия творчества будут ждать зрителей каждый день фестиваля. Здесь же представлены актуальные работы классика абстракционизма Юрия Злотникова (Москва) из знаменитой серии «Сигналы». Поддержат тему музыкальная инсталляция команды Playtronica (Москва), скульптурные работы художника и промышленного дизайнера Миши Либерти (Михаил Цатурян, Новосибирск - Москва) и основательницы проекта ARTWEEK Марго Моревой (Новосибирск), картины Кристины Агельской (Чебоксары). Связь между миром чувств и миром технологий раскроют экспозиции Антона Бунденко (Абакан - Москва) и Ани Пряхиной (Мурманск).

«Кинозал» - локация, которая обещает стать одной из центральных площадок «Энергии». В программе: долгожданные кинопоказы и встречи с любимыми актерами и режиссерами. И, конечно, лучшие новинки российского кинопроката: «Сердце Пармы», «Непослушник», «Мой папа - вождь», а также документальные фильмы о выдающихся людях и событиях современности. В творческих встречах примут участие Алексей Иванов, Владимир Кошевой со своей программой «К. Чуковский - сказочник большой страны», Мария Миронова, Аглая Тарасова и Александр Цыпкин. Специальный гость фестиваля - Юлия Меньшова.

Важной частью программы станет паблик-ток с Константином Богомоловым, который состоится 19 ноября в рамках клуба «PRO Иркутск». Он будет посвящен актуальным вопросам культуры и креативных индустрий. Для участия в этой части программы зрителям необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.

Настоящий подарок ждет театралов на соответствующей локации. Впервые в Иркутске с гастролями выступит московский Театр на Бронной. 18 и 19 ноября труппа представит спектакль «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова. Эмоциональная и лиричная постановка по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Здесь зрители увидят Аню Патокину, Дмитрия Куличкова, Даниила Чупа, Василису Перелыгину и других артистов труппы.

Для самых маленьких поклонников культуры организаторы особенно постарались и подготовили отдельную программу. В детской локации их ждут мастер-классы, интерактивы и игры от студии креативных технологий Playtronica.

lounge-зона в Сибэкспоцентре порадует торговыми рядами с handmade-товарами, фуд-кортом, зоной отдыха и зарядной станцией для мобильных устройств.

Это лишь малая часть культурных открытий, которые ждут горожан и гостей города в рамках фестиваля, организованного Группой En+. Организаторы подготовили обширную программу, рассчитанную на посетителей разных возрастов и интересов. Театр, кино, книги, арт, мультимедиа - все самое лучшее собрано на площадках фестиваля, чтобы каждый житель Иркутска смог провести три насыщенных культурой дня и получить заряд позитивной энергии.

- Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях и ярких событиях, которые нам дарят книги, фильмы, театр и просто интересные люди. Именно эта идея лежит в основе нашего фестиваля «Энергия», который мы задумали и реализовали в год нашего юбилея. Мы хотим подарить Иркутску и иркутянам особую атмосферу, в которой царят талант, творчество, увлеченность, вера в себя и всепобеждающая любовь. Именно об этом расскажут с особой тщательностью подобранные нами книги, фильмы, спектакль и, конечно, наши гости, выдающиеся творческие люди, которые в эти дни станут гостями этого удивительного по своей энергетике города. Уверена, что каждый из посетителей откроет на фестивале что-то свое и получит большое удовольствие от общения и погружения в удивительный мир культуры и ярких эмоций, - отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+.

En+ Group активно содействует развитию культуры и искусства. Компания много лет сотрудничает с ведущей театральной премией страны - «Золотой Маской», организует гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль «Джаз на Байкале», а также другие культурные события и учреждения по всей стране. Повышение уровня жизни, в том числе культурного, в регионах является одним из приоритетных направлений социальной политики En+ Group, заложенных ее основателем Олегом Дерипаской.

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Ознакомиться с подробной программой культурного фестиваля «Энергия», а также зарегистрироваться для участия в отдельных событиях можно на сайте www.energyfest.ru

Билеты на спектакль «Таня» доступны для приобретения в кассах Иркутского академического драматического театра.