Как врачам из Иркутской области заработать до 800 тысяч рублей

Врачам в Иркутской области предлагают самые высокие зарплаты в Сибири
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Где в Сибири больше платят медикам? Вы удивитесь, но это не города-миллионники Красноярск или Новосибирск, а наша Иркутская область. По данным hh.ru, в декабре врачам и фармацевтам здесь в среднем предлагали 60,9 тысячи рублей. На втором месте Красноярский край, где готовы платить медикам 59,2 тысячи, на третьем Омская область – 55,3 тысячи.
- Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно иркутским врачам-офтальмологам - до 800 тысяч рублей, однако для трудоустройства понадобится переехать в другой регион, в данном случае, у соискателя есть выбор из ХМАО, ЯНАО и Курганской области, - рассказали аналитики платформы. - Кроме того, от 400 тысяч рублей предлагают стоматологу-ортодонту, до 300 тысяч - стоматологу-терапевту, хирургу-флебологу.
Интересно, что сами медики в Иркутской области рассчитывают на более низкий доход, чем предлагается, - 47,8 тысячи. И остаются в числе самых дефицитных специалистов: на одну вакансию не набирается даже одного резюме. А норма – пять-шесть.
Ну а если посмотреть по росту обещаемых зарплат, то за год на первом месте Кемеровская область, а Приангарье – на втором. И только в Томской области предложения по оплате труда медиков не выросли, а снизились.
КОНКРЕТНО
Где в Сибири медикам готовы платить больше*
*(по данным hh.ru за декабрь 2022-го)
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