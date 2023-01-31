Как врачам из Иркутской области заработать до 800 тысяч рублей

Врачам в Иркутской области предлагают самые высокие зарплаты в Сибири Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Где в Сибири больше платят медикам? Вы удивитесь, но это не города-миллионники Красноярск или Новосибирск, а наша Иркутская область. По данным hh.ru, в декабре врачам и фармацевтам здесь в среднем предлагали 60,9 тысячи рублей. На втором месте Красноярский край, где готовы платить медикам 59,2 тысячи, на третьем Омская область – 55,3 тысячи.

- Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно иркутским врачам-офтальмологам - до 800 тысяч рублей, однако для трудоустройства понадобится переехать в другой регион, в данном случае, у соискателя есть выбор из ХМАО, ЯНАО и Курганской области, - рассказали аналитики платформы. - Кроме того, от 400 тысяч рублей предлагают стоматологу-ортодонту, до 300 тысяч - стоматологу-терапевту, хирургу-флебологу.

Интересно, что сами медики в Иркутской области рассчитывают на более низкий доход, чем предлагается, - 47,8 тысячи. И остаются в числе самых дефицитных специалистов: на одну вакансию не набирается даже одного резюме. А норма – пять-шесть.

Ну а если посмотреть по росту обещаемых зарплат, то за год на первом месте Кемеровская область, а Приангарье – на втором. И только в Томской области предложения по оплате труда медиков не выросли, а снизились.

КОНКРЕТНО

Где в Сибири медикам готовы платить больше*

*(по данным hh.ru за декабрь 2022-го)

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