Региональные выплаты участникам спецоперации и их семьям в Иркутской области коснутся большего числа людей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В региональный закон о выплатах участникам спецоперации и их семьям в случае гибели или ранения военнослужащего на 59-ой сессии Законодательного собрания Иркутской области внесены изменения.

Выплаты участникам спецоперации и их семьям в случае гибели или ранения в Иркутской области

– Мы должны поддержать жителей Иркутской области, которые принимают участие в специальной военной операции, и их семьи, - отметил министр соцразвития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, представляя изменения.

Сами по себе изменения в законе о выплатах участникам спецоперации и их семьям в случае гибели или ранения военнослужащего в Иркутской области ( официальное название документа - «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей» ) можно посчитать незначительными. По сути, они приводят условия получения выплат в соответствие с теми, что были обозначены в Указе губернатора от 4 апреля. Но на самом деле это существенно увеличивает круг получателей этих выплат.

В соответствии с предыдущей версией закона, право на них имели только проживающие на территории региона участники спецоперации, которые получили ранения. Или, в случае их гибели - родственники, также живущие в регионе.

Теперь круг получателей расширится - выплаты распространяются на самих военнослужащих и их родственников, если участник спецоперации жил до призыва в Иркутской области, служил в Росгвардии в Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Размер выплаты участникам спецоперации и их семьям в случае гибели или ранения военнослужащего в Иркутской области

Размер выплаты по ранению в Иркутской области составит от 300 до 600 тысяч рублей, и он дифференцирован.

Ранение без потери трудоспособности - 300 тысяч рублей.

III группа инвалидности - 400 тысяч рублей

II группа инвалидности - 500 тысяч рублей

I группа инвалидности - 600 тысяч рублей

В случае гибели военнослужащего - по 1 миллиону рублей каждому члену семьи.

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