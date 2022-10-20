Как обычному повару из Иркутска заработать 200 тысяч в месяц? Честные лайфхаки и все про зарплату. Фото: Вадим МАЦНЕВ

День повара 2022 в Иркутске 20 октября - праздник в принципе негромкий. Но мы от всей души в этот день поздравляем талантливых кулинаров, способных не просто накормить, а вкуснейшим образом накормить людей, красиво накрыть стол. И вот уже уходят куда-то плохое настроение, и непогода за окном не так смущает после аппетитных горячих щей, а еще второго и десерта. Сами талантливые кулинары об этом прекрасно в курсе. Поздравляем!

День повара 2022 в Иркутске

День повара 2022 - это международная дата. Праздник был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Ну и в самом деле, как это - у самых приятных людей мира нет своего праздника? И вот за эти годы празднование приняло серьезные масштабы. На эту дату обычно назначают кулинарные баттлы и конкурсы мастерства. День повара - это, пожалуй, единственный день в году, когда сами повара стараются не готовить. Хотя, и вы это понимаете, выходит не слишком.

Зарплата повара в Иркутске 2022

-Повара, пекари, кондитеры традиционно входят в перечень самых востребованных специальностей, - сообщают аналитики HeadHunter. - Правда, к сожалению, это не значит, что в список самых высокооплачиваемых.

В самом деле, средняя зарплата, которую предлагают обычному повару в Иркутске не так уж и высока - 35-40 тысяч на руки за полный рабочий день. Столько, например, готовы платить "заготовщику", который делает для остальных поваров основу из продуктов. Чуть больше предлагают повару паба, которого "задействуют" на закусках и салатах - от 40 тысяч. Самые лучшие из рядовых вакансий в городе - это повар-универсал в ресторан. В зависимости от класса и выработки он будет получать 35-55 тысяч рублей на руки. В частной школе, где у детей и преподавателей запросы немаленькие - от 60 тысяч рублей в месяц.

Загрустили? В День повара, который отмечают в Иркутске, поваров расстроили? Зря! Ну а теперь - к самому вкусному. Часто даже сами повара не в курсе, что им готовы предложить совершенно сумасшедшие по обычным меркам зарплаты. Правда, для этого придется сменить тихий домашний уют на вахту. И жить в непривычном ритме - два месяца работать без выходных, потом получить приличные деньги и два месяца отдыхать. Обычно профессионалов общепита, судя по описаниям вакансий, завозят с материка именно на 60 дней. Поскольку специалисты дефицитные, то их селят в комфортных общежитиях, а для работы есть все, как в хорошем ресторане. Платят, как правило, по-белому - со всеми отчислениями. И достаточно хорошо - в районе 150-200 тысяч рублей. Если есть силы, здоровье, амбиции - почему не съездить?

Вакансии для повара вахтой в Иркутской области 2022

Повар - 180-200 тысяч рублей

Повар -бригадир - 170-180 тыс. рублей

Старший повар - от 170 тысяч рублей

Кухонный рабочий - от 140 тысяч рублей

Повар-универсал - 130 тысяч рублей

( вахта на севере Иркутской области)