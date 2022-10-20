Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончится дождь и какую погоду ждать на выходных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода на выходных 22-23 октября в Иркутске должна порадовать жителей. Как рассказали в Иркутском Гидрометцентре нас, судя по всему, ждут последние теплые осенние выходные. Все-таки приближается ноябрь, а с ним - похолодание, снег и зима. Подробнее об этом.

Погода на выходных 22-23 октября в Иркутске

- Зима в Иркутске обычно наступает в начале ноября, - говорит начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. - С точки зрения климата так мы называем время года, когда среднесуточные температуры устойчиво ниже нуля. Пока же заканчивается октябрь, холода приближаются, но, что называется, пока все идет по графику.

Итак, ледяной снежный дождь, который буквально лил на город весь день, к вечеру точно иссякнет. Ночью прояснится - а, значит, похолодает.

-Днем в пятницу ждем +6...+8, ночью -2...-4, - продолжает синоптик. - Но зато на выходных ждем комфортные, теплые деньки. В субботу, 22 октября, осенний воздух в Иркутске прогреется до +10, а воскресенье, 23 октября - и до +13 выше нуля. Такая погодка для этого времени года - практически подарок.

Жаль только, что подарок этот весьма краткосрочный. Уже в понедельник, 24 октября, к городу приблизится холодный фронт. Наступающая зима будет биться за свои права. Такая ожидается погода на выходных 22-23 октября в Иркутске.