Хирург-онколог из Братска возвращается домой из военной части по отсрочке от службы

Хирург-онколог из Братска Сурен Бозоян уверен, что "долг Родине должен отдавать. Каждый, как умеет". Фото с сайта администрации города Братска

В пресс-службе Народного фронта Иркутской области сообщили о возвращении хирурга-онколога из Братска Сурена Бозояна домой. Он получил отсрочку от военной службы и должен уехать из части Новосибирска. Дома у врача остались пятеро детей и жена в декретном отпуске.

Как рассказали в организации, Бозояна распределили в мотострелковую роту. Пациенты онкологического центра Братска просили хирурга вернуться домой, многие из них боялись остаться без профессионала. Однако и.о. главного врача Иркутского областного онкодиспансера Ирина Лисичникова еще в конце сентября заявила, что в Братск командировали нескольких хирургов-онкологов.

Сам Бозоян во время видео-обращения заявлял, что решил отправиться в военную часть в качестве добровольца. Он решил, что обязан защитить свою страну и близких людей.

- Я - Бозоян Сурен Овсепович, врач-хирург, - представился медик в начала видео, - Вырос я в Забайкалье, в регионе, где сильны воинские традиции – от школы до вуза. Я прошел военную кафедру, лейтенант запаса. Присягу давал в 1994 году. Сейчас я считаю, что мой долг быть там – с ребятами. За меня волноваться не надо, выбор мой осознанный. Никто меня не принуждал, поэтому прошу блогеров, мультимедийных лиц, пациентов, коллег, не волноваться, все будет хорошо.

Отметим, региональные власти заявляли, что многодетным отцам будут давать отсрочку от мобилизации и отправлять из учебных частей домой.

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