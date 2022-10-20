Когда начнутся осенние каникулы в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда начнутся осенние каникулы в Иркутске 2022? Этого дня ждут и взрослые, и ребятишки - наконец-то всем можно будет отдохнуть, вместе провести время. Как? Да найдутся варианты - в конце концов, если дети постарше, вместе рвануть на турбазу. А с маленькими, младшеклассниками, побывать в игровых центрах, сходить в кино или просто посмотреть дома мультики.

Когда начнутся осенние каникулы в Иркутске 2022

На самый популярный вопрос любого школьника в Иркутске и регионе ответ, на самом деле, есть - почти во всех школах детей распускают по домам с 29 октября по 6 ноября. Кстати, о досуге детей и о том, как его организовать, побеспокоились и региональные власти. В частности, на осенних каникулах почти 3 тысячи детей отдохнут в круглогодичных лагерях за счет бюджета Иркутской области.

Еще учащихся планируют занять в школьных и трудовых бригадах, предложат заняться спортом во дворах, побывать на мероприятиях, которые проводят детские библиотеки. Эти виды досуга на осенних каникулах обещали предложить семи тысячам детей.

Неформальные осенние каникулы в Иркутске 2022

С 29 октября по 6 ноября во всех округах Иркутска пройдут «Неформальные каникулы». Основная цель проекта – организация совместного семейного досуга. В программу традиционно включат мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, занятия по хореографии и актерскому мастерству, спортивные и фитнес-тренировки, квесты и квизы, публичные лекции и консультации для студентов, школьников, их родителей, бабушек и дедушек.

-Постоянными партнерами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические, краеведческие организации, муниципальные библиотеки, музеи, театры, дома творчества, детские центры, союзы пенсионеров, муниципальные образовательные учреждения и многие другие, - отмечают в администрации Иркутска.

Общегородская программа неформальных осенних каникул в Иркутске 2022 будет опубликована позднее ( самые яркие из мероприятий мы добавим). Но уже сейчас делимся предложениями библиотек Иркутска. Они интересные!

Программа осенних каникул от библиотек Иркутска

29 октября

в 13:00 «Мы рисуем каникулы» — арт-терапия. С собой необходимо иметь расходные материалы: кисточки для рисования, цветные карандаши, акварельные краски Возраст участников: дети 7-10 лет Количество участников до 15 человек,

Где мкр. Топкинский, 33 Библиотека № 37 «Планета книг»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 33-80-25

в 14:00 «Волшебные птички-невелички из пряжи» — мастер класс Возраст участников: дети 7-10 лет Количество участников до 15 человек

Где: ул. Баррикад, 135 Библиотека № 2 «Предместье»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 33-68-07

в 15:00 «Хоровод ремесел» — мастер-класс по созданию коллективного панно по мотивам народных промыслов Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 10 человек

Где: ул. Баумана, 204 Библиотека № 8 «Меридиан»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 44-98-01

31 октября

в 13:00 «Изготовление магнита на холодильник» – художественная роспись гипсовых фигурок С собой необходимо иметь расходные материалы: гуашь или акриловые краски, кисти Возраст участников: дети 8-10 лет Количество участников до 15 человек.

Где: ул. Сибирских партизан, 22 «Иннокентьевская» библиотека

Куда звонить: предварительная запись по телефону 32-24-64

1 ноября

в 10:00 «Жгут из бисера» — мастер-класс пошагово для начинающих. В этом мастер-классе вы научитесь вязать жгут из бисера, на базе которого можно связать браслет, колье и др. Все расходные материалы предоставит библиотека. Возраст участников: без ограничений. Количество участников до 12 человек.

Где: ул. Гоголя, 4 Библиотека № 21 им. С.К. Устинова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 38-78-45

в 12:00 «Они остаются с нами»- экологический час о зимующих птицах. Участники мероприятия послушают рассказ о зимующих в наших краях птицах, примут участие в интерактивной программе и своими руками изготовят фигурки птиц из различных материалов. С собой необходимо иметь расходные материалы: цветной картон и бумагу, пластилин, клей, ножницы. Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников: до 10 человек.

Где: ст. Батарейная, ул. Ангарская, 9 Библиотека № 1

Куда звонить: предварительная запись по телефону 34-11-42

в 12:00 «Осенние посиделки» — мастер-класс по декоративному рисованию. С собой необходимо иметь расходные материалы: альбомный лист, листья сухие, краски акварельные, кисть. Возраст участников: дети от 7 – 10 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: мкр. Юбилейный, 22 Библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко

Куда звонить: предварительная запись по телефону 46-12-77

в 12:00 «Осенний урожай» — мастер-класс по изготовление игрушки из осеннего урожая. С собой необходимо иметь расходные материалы: 3-4 картофелины (1 крупная, 2-3 мелкие) Возраст участников: дети от 7 – 10 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: мкр. Юбилейный, 22 Библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко

Куда звонить: предварительная запись по телефону 46-12-77

в 12:00 «Запрограммируем математику» — урок-практикум Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: б-р Рябикова, 21 «а» Библиотека № 30 «Книжная радуга»

Куда звонить: предварительная запись по телефону: 30-16-46

в 12:00 «Путешествие в мультсказку» — мастер-класс по озвучению мультфильмов. Мероприятие направлено на раскрытие творческого потенциала детей через разные ситуации с известными героями мультипликационных фильмов. Возраст участников: дети 9 -14 лет. Количество участников до 20 человек,

Где: ул. Баумана, 199 Библиотека № 31 «Алые паруса»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 50-24-70

в 12:00 «Легенда о Байкале» – мастер – класс, изготовление тематической книжной закладки. С собой необходимо иметь расходные материалы: ножницы, клей карандаш, цветную бумагу Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 10 человек.

Где: ул. Станиславского, 17 Библиотека № 32

Куда звонить: предварительная запись по телефону 22-44-22

в 13:00 «Плетение браслетов из бусин» – мастер-класс для школьников Возраст участников: дети 11-12 лет; Количество участников до 10 человек.

Где: ул. Геологов, 26 «б» Библиотека № 10

Куда звонить: предварительная запись по телефону 42-49-28

в 14:00 «Чудо ручки – чудо штучки» — творческая мастерская (поделки из подручного материала) Возраст участников: дети 7-11 лет. Количество участников до 10 человек.

Где: ул. Полярная, 104 Библиотека № 6

Куда звонить: предварительная запись по телефону 38-61-02

в 14:00 «Поможем большим городам» — лекция о экологических проблемах мегаполисов Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: ул. Байкальская 310 «а» Детская библиотека №26

Куда звонить: предварительная запись по телефону 35-39-11

2 ноября

в 10:00 «Наши украшения всем на удивление!» — мастер-класс по вязанию браслета крючком. Необходимы элементарные навыки вязания крючком. Возраст участников: дети от 9 – 12 лет Количество участников до 10 человек.

Где: мкр. Юбилейный, 22 Библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко

Куда звонить: предварительная запись по телефону 46-12-77

в 12:00 «Делаем подарочек для любимой мамочки!» — творческая мастерская Возраст участников: дети 7-10 лет Количество участников до 15 человек.

Где: ул. Днепровская, 2 «Кировская библиотека»№7

Куда звонить: предварительная запись по телефону 20-40-88

в 12:30 «Ох, какие снегири, цвета утренней зари» — аранжировка панно в смешанной технике. С собой необходимо иметь расходные материалы: цветной картон и бумагу, ножницы, клей карандаш и отличное настроение Возраст участников: дети 7-12 лет Количество участников до 15 человек.

Где: бульвар Постышева, 35 Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 22-98-62

в 13:00 «Там музеи, книги, игры, музыка, живые тигры!» — интерактивный квест на знание терминов сети Интернет Возраст участников: дети 8-11 лет Количество участников до 25 человек.

Где: ул. Франк-Каменецкого, 32 Детская библиотека им. А. С. Пушкина

Куда звонить: предварительная запись по телефону 20-98-29

в 13:00 «Осеннее дерево» — мастер – класс из природного материала. Возраст участников: дети 7-11 лет и взрослые. Количество участников до 10 человек.

Где: ул. Советская, 186 Библиотека № 4 им. Г.К. Сапронова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 54-33-85

в 13:00 «Летучая мышь» — в технике оригами Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 8 человек.

Где: ул. Байкальская, 211 Библиотека № 17 им. А. К. Горбунова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 22-68-95

в 14:00 «…Я поведу тебя в музей» – путешествие по необычным музеям. Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 20 человек.

Где: ул. Баумана, 204 Библиотека № 8 «Меридиан»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 44-98-01

в 14:00 «Сибирячок» своими руками» – мастер-класс Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 10 человек.

Где: ул. Макаренко, 6 Библиотека № 19 им. В. П. Стародумова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 32-28-09

в 15:00 «Плетение ловца снов» – мастер-класс поделка оберега снов Возраст участников: дети 7-15 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: ул. Баррикад, 135 Библиотека № 2 ИКЦ «Предместье»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 33-68-07

в 15:00 «Кукла с секретом» — фольклорный час, мастер-класс по росписи матрешки Возраст участников: дети 7-11 лет Количество участников до 10 человек.

Где: мкр. Первомайский, 24 Детская библиотека № 24 «Бригантина»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 36-38-37

в 16:00 «Роза – ты цветов царица» — мастер – класс по изготовлению розы из гофрированной бумаги. С собой необходимо иметь расходные материалы: гофрированная бумага, ножницы, клей ПВА Возраст участников: взрослые. Количество участников до 8 человек.

Где: ул. Лермонтова, 301 Библиотека № 12 «Академ-Библиотека»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 42-76-43

3 ноября

в 12:00 «Инопланетный гость» — мастер-класс по рисованию. Изготовим рисованную картину формата А4 с изображением забавного инопланетянина. Картина украсит комнату или послужит подарком друзьям и близким. С собой необходимо иметь расходные материалы: гуашь (набор), кисти (набор от №1-№ 5), стаканы-непроливайки. Возраст участников: дети 10-11 лет Количество участников до 10 человек

Где: ул. Баумана, 199 Библиотека № 31 «Алые паруса»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 50-24-70

в 13:00 «Осенние загадки природы» — квест. Возраст участников: дети 7-12 лет и взрослые Количество участников до 20 человек.

Где: ул. Советская, 186 Библиотека № 4 им. Г.К. Сапронова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 54-33-85

в 13:00 «Осенняя сказка» — аппликация. С собой необходимо иметь расходные материалы: цветная бумага, ножницы, клей — карандаш Возраст участников: дети 7-10 лет. Количество участников до 8 человек.

Где: ул. Байкальская, 211 Библиотека № 17 им. А. К. Горбунова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 22-68-95

4 ноября

в 16:00 «Магнит своими руками» — поделка сюрприз мастер -класс Возраст участников: дети 7-13 лет Количество участников до 15 человек

Где: ул. Баррикад, 135 Библиотека № 2 ИКЦ «Предместье»

Куда звонить: предварительная запись по телефону 33-68-07

6 ноября

в 12:30 «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! Ну, и ты заходи…» — уютная мастерская по изготовлению перчаточной куклы из крафтового пакета. С собой необходимо иметь расходные материалы: крафтовый пакет, ножницы, клей карандаш и отличное настроение Возраст участников: дети 7-12 лет. Количество участников до 15 человек.

Где: бульвар Постышева, 35 Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова

Куда звонить: предварительная запись по телефону 22-98-62

А еще

ЦДТ «Восход», ул. Уткина, дом 30

29.10.2022 г. 12.00-12.30. Игровое мероприятие «Путешествие в страну здоровья». Приглашаем ребят 5-6 лет весело провести время с героем сказки. Дети будут состязаться на быстроту, ловкость, смекалку, также познакомятся с правилами гигиены.

29.10.2022 г. 13.00-14.00. Мастер-класс «Фотография. Портрет» Возраст детей 7-16 лет

31.10.2022 г. 17.30-18.00. Мастер-класс по изобразительному искусству «Диалоги с осенью». Возраст детей: от 7 лет.

01.11.2022 г. 17.00 -17.45. Мастер-класс по изобразительному искусству «Розовый фламинго». Возраст детей:7-12 лет.

02.11.2022 г. 17.00-18.00. Мастер-класс по хореографии «Танцуем вместе» Возраст детей: 7-12 лет

05.11.2022 г. 12.00-12.30. Мастер-класс по математике «Математические весы». Возраст детей: 4-7 лет.

СК «Байкал Арена», ул. Байкальская, 267-и

29.10.2022 г. 12.00-13.30. Спортивное мероприятие «Каратэ-это здоровье». Возраст детей: 7-9 лет