Есть контакт. Три электрозаправочные станции появились по дороге на Байкал

En+ Group расширяет сеть электрозаправок в Иркутской области. Фото: Дмитрий Дмитриев

En+ Group расширяет сеть электрозаправок в Иркутской области. Новые станции открылись в поселке Усть-Ордынском, селах Баяндай и Еланцы. Еще одна запущена в тестовом режиме в Шелехове. Теперь в регионе работают 13 зарядных пунктов российского энергохолдинга.

Об открытии ЭЗС именно на пути к Байкалу и острову Ольхону давно просили и местные владельцы электромобилей, и гости региона. Теперь путешествовать будет быстрее и выгоднее: на новых станциях заряжаться могут два электрокара одновременно, а для заполнения на 80% аккумулятора такой модели, как Nissan Leaf, потребуется около 20 минут. Всего же траты на заправку для подобных машин по дороге на Ольхон составят примерно 650 - 700 рублей - на безнин потребуется как минимум в два раза больше!

Развитие сети зарядных станций и зеленых технологий - часть ESG-стратегии компании, направленной на снижение влияния на экологию и атмосферу. Известно, что уже более десяти лет En+ Group под руководством Олега Дерипаски активно реализует различные экологические проекты. Именно поэтому ЭЗС должны появляться повсеместно: на торжественном открытии станций обсудили ближайшие перспективы.

Развитие сети зарядных станций и зеленых технологий - часть ESG-стратегии En+ Group. Фото: Дмитрий Дмитриев

Георгий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области:

- Иркутская область попала в пилотный проект развития инфраструктуры для электротранспорта в 2024 году. Но En+ предложили начать субсидирование уже в 2023 году. Губернатор Игорь Иванович Кобзев согласился и дал поручение правительству проработать вопрос с Минэкономразвития РФ. Надеюсь, что в следующем году мы получим субсидию на строительство новых станций на территории Иркутской области. Запуск ЭЗС по пути на Байкал говорит о том, что с каждым годом все больше людей на электротранспорте будут ехать на Ольхон, не причиняя вреда окружающей среде.

Еще раз благодарю компанию En+. Это настоящее партнерство, которое должно распространяться и на другие проекты, которые холдинг ведет на территории Иркутской области.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. Фото: Дмитрий Дмитриев

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group отметил важность «зеленых» привычек:

- Устойчивое развитие, частью которого является бережное отношение к окружающей среде, лежит в основе нашей работы. Мы обладаем всеми возможностями для надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной инфраструктуры и надеемся, что развитие сети зарядных станций для электромобилей в Иркутской области даст людям дополнительный импульс к более экологичному поведению.

Евгений Горбачев, гендиректор автоцентра «Чистая энергия»:

- Мы всячески приветствуем открытие новых зарядных станций. Мы знаем мир электромобилей, у нас у всех электрокары и мы очень любим на них путешествовать. Теперь, благодаря развитию инфраструктуры на популярных туристических направлениях, мы можем это делать более комфортно.

До конца этого года En+ Group запустит еще пять станций: в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, на федеральных трассах в Черемховском и Усольском районах, а также в Тулуне и Братске. Кроме того, первая станция энергохолдинга появится в красноярском аэропорту.