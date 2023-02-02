Что произошло в Иркутске в ночь на 2 февраля 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным "КП-Иркутск", в школах Иркутской области для детей участников специальной военной операции будут предусмотрены бесплатные обеды. Соответствующий документ уже подписали местные власти. С декабря принято 870 заявлений от тех семей, чьи дети ранее не могли претендовать на бесплатные обеды в школах. Это не все новости, о которых стало известно накануне, расскажем, что произошло в Иркутске в ночь на 2 февраля 2023.

Что произошло в Иркутске в ночь на 2 февраля 2023 года: последние новости

Кировский суд Иркутска принял решение о приостановлении разрешения на строительства элитного жилого комплекса в городе. Речь идет о строительстве ЖК на Цесовской набережной. Жилой квартал должен появиться в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе.

В Шелеховском районе хотят парк спорта и отдыха. Такое пространство должно появиться в районе Чистых Ключей. Здесь можно будет кататься на велосипедах, заниматься спортивной ходьбой и просто гулять. Власти уже поддержали инициативу.

Вот что произошло в Иркутске в ночь на 2 февраля 2023.

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