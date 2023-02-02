Чудом вырвалась: трое мужчин через окно влезли в квартиру к женщине и домогались ее

Женщине удалось вырваться, когда мужчины уснули. Фото: Иван Макеев

Эта ужасающая история произошла в Забайкальском крае. Зимней январской ночью трое пьяных мужчин в возрасте 25, 29 и 32 лет силой выломали окно в квартиру, где живет 25-летняя женщина. Они начали домогаться до незнакомки, а потом и вовсе, воспользовавшись ее беззащитностью, силой посадили ее в машину и увезли в гараж, который находится в одном из местных кооперативов. Там они продолжили мучить свою жертву.

Женщине удалось вырваться. Когда пьяные мужчины уснули - потерпевшая открыла дверь гаража и убежала. После этого она сразу обратилась в полицию.

- Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, - рассказали в СУ СКР по Забайкальскому краю. - Следователи продолжают сбор доказательств преступной деятельности обвиняемых. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели.

Сейчас мужчины задержаны и заключены под стражу.

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