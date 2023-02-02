20 мифов о золоте развеяли эксперты и сотрудники компании «Полюс». Фото предоставлено компанией.

Профессионалы в области золотодобычи развенчали 20 укоренившихся стереотипов о легендарном металле. Материал вышел па портале информационного агентства ТАСС. В одном из мифов рассказывается о крупнейшем месторождении Сухой Лог.

Правда ли, что золотые самородки бывают размером с человека? Может ли золото вызвать аллергию? Насколько изменился процесс золотодобычи со времен золотой лихорадки? На эти и другие вопросы отвечают ученые, историки, врачи, журналисты и сотрудники крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».

Всего в подборке два десятка мифов, и один из них непосредственно касается нашего региона, где работают такие крупнейшие золотодобывающие предприятия, как «Полюс Вернинское» и «Лензолото». Он звучит так: «В России больше нет неразработанных месторождений». Но эксперты развенчивают это утверждение:

- Это не так. Именно в России находится крупнейшее в мире неразработанное месторождение золота - это Сухой Лог. Оно расположено на севере Иркутской области - в Бодайбинском районе. В 1961 году геолог Владимир Афанасьевич Буpяк сначала предположил, а затем подтвердил бурением наличие на глубине огромных залежей золота в этом месторождении. Подтвержденные запасы драгоценного металла на Сухом Логе составляют порядка трех тысяч тонн. Это месторождение не просто крупнейшее в мире, а с самыми высокими содержаниями металла среди активов сопоставимого класса по размеру и способу добычи. Сейчас компания «Полюс» проводит на Сухом Логе опережающую эксплуатационную разведку. Это позволит компании дополнить блочную модель месторождения, выполнить детальную геологическую интерпретацию зоны минерализации на участках будущего карьера, где планируется вести добычу в первые годы разработки Сухого Лога, и обеспечить более точное планирование добычных работ и этапов отработки месторождения.

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»:

- Действительно, золото и золотодобывающая отрасль до сих пор окутаны множеством мифов. Совместно с коллегами из ТАСС мы с интересом работали над этим проектом. Лучшие специалисты «Полюса» в доступной форме дали исчерпывающие ответы, которые помогли развенчать устоявшиеся стереотипы, и читатели, я уверена, это оценят.

Ознакомится с остальными, не менее интересными мифами, можно по ссылке