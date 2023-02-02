Куда сходить на выходные 4-5 февраля 2023 в Иркутске: 5 лучших идей

Можно посетить выставку, посмотреть кино или спектакль, послушать концерт и просто покататься на коньках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные - это отличное время, чтобы провести его с близкими и родными. Можно посетить выставку, посмотреть кино или спектакль, послушать концерт и просто покататься на коньках. В Иркутске достаточно обширный список мероприятий и мест, где можно развеяться и получить удовольствие.

1. Сходить в театры

Популярностью среди жителей Иркутска и гостей города пользуется музыкальный театр им. Загурского. Так, 4 февраля 18:30 можно посетить мюзикл «Белый клык». Это удивительная история о прирученном волке и о людях, которых он встречает на своем пути. А уже 5 февраля в 18:00 в театре покажут «Пиковую даму». Произведение Александра Пушкина актуально и в наши дни: конфликт между добром и злом, любовью и алчностью.

Драмтеатр им. Охлопкова также славится своими красочными и интересными представлениями. Притчу в двух действиях «Очень простоя история» можно посетить 4 февраля в 18:30. А 5 февраля в 18:30 сходить на постановку «Примадонны» и познакомиться с историей двух музыкантов.

С детьми можно сходить на спектакль «Конек-Горбунок» 5 февраля в 12:00 в театр юного зрителя им. Вампилова.

2. Посмотреть кино

Недавно вся Россия отпраздновала 100-летний юбилей великого советского режиссера Леонида Гайдая. Особенно трепетно к этой дате отнеслись жители Иркутской области. Ведь, именно в столице Приангарья прошли его детские и юношеские годы. Поэтому Дом Кино покажет комедию «Иван Васильевич меняет профессию» 4 февраля в 17:50. Кроме этого, можно посмотреть боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и комедию «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

3. Посетить музеи

В Галерее сибирского искусства можно будет посетить выставку из собрания музея «В жанре ню». В экспозиции вы увидите более 40 произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди авторов такие известные имена, как Илья Репин, Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Любовь Попова, Давид Бурлюк, Татьяна Маврина, Олег Комов и другие.

Также 4 и 5 февраля можно посмотреть выставку «Палитра сибирской зимы» в Галерее сибирского искусства.

Познакомиться с историей игрушки можно будет на выставке «Пестрый мир игрушки». В экспозиции представлены авторские работы трех мастеров декоративно-прикладного творчества. Все желающие могут увидеть копии традиционных тряпичных народных кукол.

4. Заглянуть в зоопарк

Приятно провести семейные выходные можно в Иркутском Зоосаде. Там 4 и 5 февраля состоится День ежа. Все желающие смогут поучаствовать в "Колючей" викторине, интерактивном занятии с участием ежиков, настольной игре, творческом мастер-классе и посмотреть на показательное кормление. Посетить можно и Иркутский Ботанический сад. Хоть сейчас и зима, но на территории расположена Большая оранжерея.

5. Покататься на коньках или лыжах

Любители активного отдыха могут покататься на коньках. Сделать это можно, пожалуй, на самом знаменитом катке в столице Приангарья и одном из самых красивых, который находится на острове Конный. Также можно съездить до стадиона «Динамо» и «Зенит». Если не хотите мерзнуть, то можно посетить ледовый дворец «Байкал». Ну, а любители лыжни могут выехать на спорткомплекс «Академический» или на лыжную базу «Динамо». А в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы», который расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта, можно окунуться в крестьянскую жизнь и посетить несколько историко-культурных зон.

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