О льготах для предпенсионеров в Иркутской области рассказали в ПФР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Льготы для предпенсионеров в Иркутской области положены более чем 55 тысячам жителей региона, многие из которых о них даже не подозревают. Как оформить льготы и какие существуют, рассказали в ПФР по Иркутской области.

Льготы для предпенсионеров в Иркутской области

- С 2019 года жители, которым остается 5 лет до наступления пенсионного возраста, получают статус предпенсионер, для них есть дополнительные меры поддержки, - отмечают в ПФР региона. - На территории Иркутской области всего проживает более 55 тысяч человек этого возраста. В связи с переходным периодом по постепенному повышению пенсионного возраста в 2022 году к предпенсионерам относятся мужчины 1963 года рождения и старше, и женщины 1968 года рождения и старше.

Список льгот для предпенсионеров в Иркутской области

На что имеют право эти предпенсионеры в Иркутской области? Прежде всего, они могут получать накопительную пенсию, которая у большинства есть.

Кроме того, для предпенсионеров в Иркутской области существуют такие льготы:

- работодатель обязан предоставить два выходных дня в год с сохранением места работы и среднего заработка для того, чтобы сотрудник прошел осмотр врачей во время диспансеризации;

- кроме того, существует так называемый "запрет на увольнение". Их нельзя уволить, как запрещено и отказывать в приеме на работу в связи с возрастом. В этом случае руководителю грозит серьезное наказание - как административное, так и уголовное;

- бесплатное обучение по востребованным специальностям;

- в случае безработицы - повышенный размер пособия;

- освобождение от основных налогов - имущественного и земельного. По закону это полагается всем при достижении "старого" пенсионного возраста, чаще всего это 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин.

Важно, что предпенсионеры в Иркутской области должны получить справку, которая дает подтверждение льготных прав либо в отделении ПФР либо в личном кабинете на сайте организации ( зайти как на Госуслуги). А вот сами льготы предоставляют соответствующие ведомства. Такие льготы для предпенсионеров в Иркутской области действуют в 2022 году.