Вахта в Усть-Куте: топ-10 вакансий с зарплатой до 270 тысяч рублей. Фото: Виктор Горелов.

Усть-Кут - относительно небольшой промышленный город, с населением около 40 тысяч человек. А еще это город порт ( правда, название у порта - Осетрово) и железнодорожная станция, которая по имени большой северной реки получила название Лена. Город на 510 километров севернее Иркутск, и, что касается погодных условий, это много значит - климат суровый. И все-таки первопроходцы Сибири освоили эти места раньше, чем южные территории, в 1631 году - сюда они шли по Лене от моря Лаптевых. А в 1954 году, уже через много лет, Усть-Кут стал городом и началась его совершенно новая история. Спустя 20 лет после этого события, сюда, на север, хлынули молодые, талантливые и энергичные люди. В 1974-м Усть-Кут стал отправной точкой строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). А сейчас основное население городка - это дети и уже внуки этих строителей - комсомольцев.

Усть-Кут: как выглядит город

Усть-Кут - город необычный. Он узкой полоской на 40 километров тянется вдоль реки Лены, а в ширину при этом совсем 1,5 - 2,5 километра. Основными отраслями экономики города являются промышленное производство, транспорт и связь, лесоперерабатывающая отрасль, строительство и предприятия малого бизнеса.

В городе работают десять школ, лицей, школа искусств, профессиональное училище, «Осетровское речное училище», городской исторический музей, дома культуры, десять библиотек. Также в Усть-Куте есть спортивно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн, санаторий "Усть-Кут", рассчитанный на 260 мест, лечиться в который едут со всей области.

Но это все, пожалуй, не главное сегодня для понимания, что такое Усть-Кут. Усть-Кут - это гигантская перевалочная база, это хаб, это ворота на север и дороги к месторождениям, принадлежащим разным нефтяным и газовым компаниям, а обслуживаемым (быт в вахтовых городках тоже нужно налаживать) еще десятком. Здесь водятся неплохие деньги (хотя на полярном севере, в более тяжелых условиях, оплата и повыше) и люди, которые приезжают работать на сезон. Из Усть-Кута их забрасывают дальше на север обычно вахтовками.

Вахта в Усть-Куте: условия работы

Условиям работы в Усть-Куте вахтой посвящено множество тем и форумов в соцсетях. И, если вы никогда не ездили на север в вахтовые городки, есть смысл почитать отзывы, которые пишут, в основном, разочарованные люди (другим просто некогда, они работают). Тогда у вас самого не будет иллюзий относительно особенностей этой работы.

Все пишут, что лучше всего устраиваться в головные конторы, а не в подрядные организации помельче рангом, которые заняты обслуживанием. Причина понятна - современные благоустроенные общежития (в тайге в городках стоят именно они) строят для себя те, кто побогаче и тут надолго, а не те, кто договорился о работе на пару лет. Поэтому во втором случае - увы, чаще всего уровень общежития пониже, из серии душ на этаже, а народу сильно больше. Столовка есть обязательно, и повара хорошие. Но лучшее время питания, а стало быть, и больший выбор блюд - конечно, у владельцев этого "ресторанчика" в тайге. В общем, деликатесов не будет при любом раскладе, но голодным не останетесь. Кормят сытно. Магазинчики с продуктами и сигаретами тоже. Врачи на крайний случай есть, хотя болеть, конечно, вам не придется.

В общем, в любом случае работа вахтой в Усть-Куте, как и в любом другом месте - это не про развлечения. Это про достаточно тяжелый и сложный труд в суровых природных условиях

Усть-Кут: погода

Климат на севере, погода в Усть-Куте - это первый (после зарплаты и условий работы, конечно), вопрос, который волнует тех, кто собрался ехать на заработки откуда-нибудь с Поволжья. Почему именно с Поволжья? Потому что на месторождениях Уфы не такой "длинный" рубль, но много хороших профессионалов. А здесь еще и карьерный старт. "Если мне как инженеру даже за 2 месяца вахты в Усть-Куте будут платить за 100 тысяч рублей в месяц, то ехать стоит. У нас в Башкирии таких денег нет", - делятся нефтяники.

Погода в Усть-Куте и на месторождениях в тайге тем более - суровая, северная. Длинной зимой морозы до -45, коротким летом часто жара до +30. Зима сюда приходит уже в конце октября - вместе со снегом и метелями, и длится до апреля. В общем, железные полгода и даже немного дольше.

Вахта в Усть-Куте: вакансии

Работавшие вахтой на севере Якутии не считают усть-кутские зарплаты большими. Но и условия здесь все-таки не такие суровые, как на Крайнем Севере, где зимой ниже - 50 и бескрайняя тундра.

Вакансии для работы вахтой в Усть-Куте рассчитаны в основном на мужчин. Женщины тоже требуются - для работы горничными в общежитиях, поварами, медиками. Но, конечно, не в таком количестве, и зарплаты на таких вакансиях в Усть-Куте не так высоки.

Топ вакансий на вахту в Усть-Куте

Начальник цеха по транспортировке газа - до 266 тысяч рублей

Ведущий технолог по добыче нефти и газа - 239 тысяч рублей

Инженер-геодезист - от 200 тысяч рублей

Сотрудник склада - до 245 тысяч рублей

Ведущий геолог нефтепромысла - до 211 тысяч рублей

Инженер ПТО - до 200 тысяч рублей

Машинист автогрейдера - 195 тысяч рублей

Машинист автокрана - 180 тысяч рублей

Водитель категории С, Е - от 150 тысяч рублей

Инженер пусконаладочного участка - от 140 тысяч рублей