Истребитель упал в Иркутске в районе Ново-Ленино

Кадры, на которых в небо над микрорайоном Ново-Ленино в Иркутске поднялся столб черного дыма, опубликовали в соцсетях очевидцы. Свидетели произошедшего сообщают, что на территории города упал военный самолет Су-30. ЧП подтвердил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ, - написал глава региона в своем ТГ-канале. - Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России, истребитель упал в районе улицы Пржевальского. Все экстренные службы уже задействованы.