Губернатор Иркутской области рассказал о принятых после падения самолета Су-30 на дом решениях

Игорь Кобзев также пояснил, какую помощь окажут оставшимся без жилья иркутянам. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Трагедия произошла в столице Приангарья вечером в воскресенье. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября. В здании проживало пять человек, две семьи. К счастью, никто из них не пострадал. Сейчас все аварийно-спасательные работы на месте завершены – пожар, вспыхнувший после крушения истребителя, потушен. О решениях, которые приняты властями, после падения самолета рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Сразу поясню, возбуждено уголовное дело, поэтому мы не будем ничего в этой области комментировать, - начал губернатор. - Сегодня я встретился со всеми пострадавшими. Разрушенный дом был в 100 квадратных метров. С его жителями мы обговорили все вопросы, которые необходимы для проживания и для организации их работы, разобрали все точечные моменты по восстановлению учетных документов. Все это на контроле у администрации и полиции.

Глава региона также напомнил, что по закону в Иркутской области в случае нанесения ущерба имуществу полностью или частично выделяется 100 тысяч рублей. Он заверил, что эти деньги пострадавшие получат в скором времени.

- Во вторник крайний срок, - уточнил Игорь Кобзев. – Дальше будем работать индивидуально. Сейчас жители, конечно, на эмоциях, но в целом их состояние психологи оценивают, как удовлетворительное. Есть договоренность, что если будет какое-то ухудшение состояния здоровья, можем, в том числе, использовать и больничный стационар. Ближайшие несколько дней они побудут у родственников. Это нормально, что родственники в период стрессовой ситуации поддержат, а дальше мы рассмотрим форму проживания, согласуем вместе с ними. Очень жаль, что погибли два пилота, мы приносим искренние соболезнования родным и близким. Это трагедия.

Какие еще решения приняли власти? Проезд по улице, где произошло падение самолета Су-30 на дом в Иркутске, будет временно закрыт.

- Маршрутизация будет исправлена, этот вопрос мэрия проработает вместе в ГИБДД, - отметил губернатор.

Конечно, это требуется для выяснения причин трагедии: следователи СК РФ региона, представители транспортной прокуратуры и другие специалисты уже начали обследовать место крушения.

- Эксперты уже приступили к работе, изучению всех материалов, и тех, что есть на земле, и тех, что есть у авиазавода, - отметил Игорь Кобзев.

Как сообщила официальный представитель СК России Светланы Петренко, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». О том, что место крушения передано следователям рассказал глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

- В 17.50 поступило сообщение на центральный узел связи Главного управления о потере связи с самолетом Су-30, уже в 18.20 стало известно о крушении данного самолета, - говорит Вячеслав Федосеенко. - К месту были направлены силы иркутского гарнизона, был объявлен повышенный номер вызова. Были поданы стволы на защиту соседних помещений и на тушение. Сил и средств было достаточно и своевременно. За 40 минут пожар локализовали, после потушили. Объект передан Следственному комитету.

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