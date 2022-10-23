Режим ЧС после крушения самолета введен в Ленинском округе Иркутска 23 октября 2022 года.

Режим ЧС после крушения самолета в Ленинском округе Иркутска 23 октября 2022 года ввели власти. Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что он носит муниципальный характер. Подробнее о ситуации.

Режим ЧС после крушения самолета в Ленинском округе Иркутска 23 октября 2022 года

- Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения — в процессе. На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, - заявил губернатор Иркутской области.

Отметим, что к Ленинскому округу Иркутска относятся два больших микрорайона Иркутска - Ново-Ленино, где и потерпел крушение самолет СУ-30. И Иркутск-2, в котором расположен авиазавод и его аэродром. Введение в этом округе режима ЧС оправдано.

- Возбуждено уголовное дело, сейчас компетентным органам предстоит разобраться, что привело к этой трагедии, - отметил глава региона. - доме проживали 2 семьи. Встретились, обговорили проблемные моменты. Они будут решаться совместно с администрацией города. Разобрали нюансы по восстановлению документов. Все эти вопросы на контроле. Вижу комментарии про 100 тысяч пострадавшим. Это сумма на первоочередные мероприятия. Далее - работаем индивидуально. Никого в беде не бросим.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким пилотов - больших профессионалов, летчиков-испытателей высокого класса.

Режим ЧС после крушения самолета в Ленинском округе Иркутска 23 октября 2022 года введен, на месте падения продолжают работать специальные службы. Точный адрес сгоревшего дома, на который упал СУ-30 - переулок второй Советский, 4. Всем живущим там очень повезло - в момент трагедии их не было дома. Сейчас им предложено временное размещение, сейчас рассматривают подходящие варианты маневренного фонда.

Что касается причин трагедии, то назвать их - задача следователей СК, которые уже работают на месте крушения СУ -30. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Когда будет снят режим ЧС, введенный после крушения самолета в Ленинском округе Иркутска 23 октября 2022 года, сообщат позднее.

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