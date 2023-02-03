Сайт "КП"-Иркутск за сутки набрал 418 тысяч просмотров и 116 тысяч уникальных посетителей Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

И вновь рекорд! По данным счетчика LiveInternet, сайт irk.kp.ru за сутки 2 февраля набрал 418 тысяч просмотров и 116 тысяч уникальных посетителей. Это почти в четыре раза больше среднего показателя по просмотрам и в два раза больше - по посетителям.

Какие материалы на сайте "КП"-Иркутск 2 февраля читали активнее всего?

1. «Подожгли заживо и бросили умирать»: сибирячка ищет очевидцев жуткой расправы над мужем - 45,1 тысячи просмотров.

2. Героя России Балдана Цыдыпова, спасшего 150 бойцов на СВО, представили к званию «Почетный гражданин Забайкальского края» - 7,8 тысячи просмотров.

3. Мама в гостях, папа на вахте: двое детей погибли ночью на пожаре в Иркутском районе - 6,8 тысячи.

Напомним, в январе 2023-го года сайт irk.kp.ru побил свой рекорд по уникальным посетителям. Удалось набрать 1 миллион 513 тысяч "уников", а также 3 миллиона 298 тысяч просмотров! Для сравнения, предыдущий наш рекорд был установлен в июле 2020 года, когда сайт "КП"-Иркутск набрал 1 млн 337 тысяч уникальных посетителей, в основном, благодаря викторине "Конституция - это я!". Ну а сейчас такого показателя удалось достичь за счет ежедневной повестки, - новостей и историй. А это означает, что наши материалы нужны и важны читателям.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 57,4 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.