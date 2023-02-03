Защищала маму и получила удары ножом: мужчина пытался убить жену и ее дочь в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная жуткая семейная драма разыгралась в Бурятии. В одной из квартир поругались муж с женой. Отношения давно трещали по швам, но в тот страшный день (это было 6 августа 2022 года) пьяный мужчина после ссоры схватил кухонный нож и напал на супругу прямо на глазах у ее дочери. На женщину сыпался удар за ударом.

- Девочка пыталась защитить мать, отталкивала мужчину, - рассказали в СУ СКР по Бурятии. - Тогда он нанес несовершеннолетней также множество ударов ножом по телу. Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру. Соседи вызвали врачей. Нападавший в это время заперся в квартире.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Дверь вскрыли, преступника задержали. По статье "покушение на убийство двух лиц, совершенное в связи с выполнением одним из них общественного долга и с особой жестокостью" 57-летний мужчина получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.

Ранее "КП"-Иркутск рассказывала ужасающую историю о том, как мужчина сгорел заживо в подъезде собственного дома. Жена ищет очевидцев, СК проводит проверку.

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