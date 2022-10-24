После падения Су-30 в Иркутске на дом эксперты призывают к ревизии всех аэропортов страны

Эксперты призывают провести ревизию всех аэропортов страны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

23 октября в Иркутске упал военный самолет. В причинах крушения еще предстоит разбираться следователям. В СК называют две основных версии - ошибка пилотирования или отказ техники. Это обычная ситуация. Однако есть еще один момент, о котором мы уже упоминали - оба аэропорта, гражданский и военный, находятся в городской черте. И это давно уже стало серьезной проблемой - ведь совсем застраховаться от авиакатастроф нельзя. Что делать? Своим мнением по этому поводу поделился заслуженный пилот СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов

- Летчики боятся Иркутск! Гражданский аэропорт в центре города, вокруг многоэтажки. А еще туманы, сложный заход на посадку. И на случай отказа - что делать? Надо ведь понимать, что отказ техники - это вполне возможная вещь, - говорит Олег Смирнов.

Эксперт говорит о том, что это вопрос системный, подобная проблема существует во многих аэропортах мира. И России в том числе.

-Как выходит? Аэропорты строятся не на год и не на два, на десятилетия. Однако все это время город вполне естественным образом растет, любой, - объясняет он. - И, в конце концов, аэропорт оказывается в черте города. Это произошло и с Иркутском, причем дважды - с гражданским и военным аэропортом.

Что делать?

- Первое -это немедленно провести инвентаризацию всех гражданских и военных аэродромов страны. И там, где они построены с нарушениями, принять меры. Вариантов всего два - снести здания и сооружения, особенно жилые или перенести аэродромы. Третьего не дано!, - считает Олег Смирнов. - Конечно, это непросто. История с Иркутском, например, тянется с 80-х годов прошлого столетия. Тогда уже было ясно, что чиновники грубо нарушили Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила и разрешили строительство там, где делать этого нельзя было категорически! А жизни людей подвергаются риску, потому что нельзя, чтобы рядом с аэродромом стояли жилые дома. Уже и место выбрали, и договорились о переносе. Но прошло почти полвека, а ситуация не изменилась!

К чести руководства области надо отметить, что не так давно новое место для гражданского аэропорта в Иркутске, как и положено, за городом, наконец обозначили - в сентябре этого года.

- В первую очередь необходимо получить проект и экспертизу на строительство взлетно-посадочной полосы, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев. - Во вторую - найти инвестора на строительство аэровокзального комплекса, чем мы сейчас и занимаемся. И самое главное - подвести инфраструктуру к объекту, чем Правительство области уже начинает занимается. Впереди много работы, понятно, что все это - не на один год. Но главное - тема аэропорта сдвинулась с мертвой точки!

Но решение вопроса относительно полетов над частью города летчиков-испытателей еще впереди.