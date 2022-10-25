ФОТО: Юлия Крупенева.

В среду, 26 октября, в 11.00 по иркутскому времени состоится круглый стол на тему “Электронный сертификат ТСР: новый механизм обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации”

Темы для обсуждения на Круглом столе:

Государственные полномочия Иркутского регионального отделения ФСС РФ

Реализация механизма «Электронный сертификат ТСР» в Иркутской области. Обеспечение ТСР и ПОИ граждан с инвалидностью

Выдача электронных сертификатов ТСР для обеспечения пострадавших на производстве ТСР и ПОИ

Социальный навигатор, бесплатное мобильное приложение Фонда социального страхования РФ

Реализация механизма «Электронный сертификат ТСР» на примере работы Интернет-магазина OZON

Реализация механизма «Электронный сертификат ТСР» на примере Филиала «Иркутский» ФГУП «Московское Протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России

Опыт использования электронного сертификата ТСР

Спикеры Круглого стола:

Ковтун Ирина Александровна, и.о. управляющего ГУ –Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Егорова Мария Васильевна, начальник отдела социальных программ ГУ –Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Якимова Светлана Алексеевна, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ –Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Крупенева Юлия Сергеевна, помощник управляющего ГУ – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Скорубская Александра Александровна, руководитель категории ТСР и Медицинской Техники Интернет –магазина OZON

Булдакова Елена Владимировна, управляющий Филиалом «Иркутский» ФГУП «Московское Протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ

Аккредитация по тел.: 8 (3952) 208-004

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