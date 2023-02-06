Расскажем, когда ждать снегопад, а в какие дни будет тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 6 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В городе дует переменный ветер со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от -8 до -10 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре. Таков прогноз на первый рабочий день. В целом, прогноз благоприятный. А чего ждать дальше? Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023: прогноз

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023 не даст сибирякам заскучать. С небосвода то будет светить яркое солнце, то спрячется за облака, а три дня из семи и вовсе ждите осадков.

В ночь на вторник над Иркутском облачно с прояснениями и -22 градуса. Днем, 7 февраля, метеорологи обещают переменную облачность и до -7 градусов.

Небольшой кратковременный снег выпадет в областном центре в ночь на 8 февраля, ожидается -20 градусов. К утру осадки прекратятся и потеплеет снова до -7. Ночью в четверг без осадков и -20. Днем 9 февраля -7, но облачно.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023: когда пойдет сильный снег

Снегопад начнется в Иркутске в ночь на пятницу. Термометры покажут -21, пойдет снег. В темное время суток снежинок выпадет немного, а вот днем 10 февраля синоптики обещают до 3.9 миллиметров осадков. И вероятность их 79%. При этом холодно не будет, по прогнозу нас ждут -11 градусов.

Снег продолжит падать с небес и в ночь на субботу. Выпадет еще 1 мм осадков. Коммунальщикам будет чем заняться все выходные. Ночью 11 февраля -18, днем -9. В ночь с субботы на воскресенье станет одной из самых холодных на этой неделе. Уличные термометры покажут -22 градуса, без осадков.

- Небольшой кратковременный снег ждем в Иркутске днем 12 февраля, - уточняют метеорологи Гидрометцентра России. – Воздух в последний день на неделе прогреется до -8 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023. Данные Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 февраля 2023

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