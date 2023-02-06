С 1 по 5 марта днем потеплеет до 0…-5, а ночью до -8…-13. Фото: Иван Макеев

После холодной зимы сибиряки с нетерпением ждут прихода весны. Хочется уже снять с себя теплые куртки, шубы и пуховики и убрать в дальний угол шкафа. Небесная канцелярия порадует горожан теплым февралем. Ну, а в марте уже совсем разбалует - среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Синоптики сообщили «КП»-Иркутск, что погода в Иркутске в марте 2023 будет теплой.

Погода в Иркутске в марте 2023

Первая неделя месяца подарит много солнечных дней жителям южных и центральных районов области. Так с 1 по 5 марта днем потеплеет до 0…-5, а ночью до -8…-13. А с 6 по 10 марта и вовсе "жара": днем столбик термометра покажет до +4…+9, а ночью до -6…-10.

- Не весь месяц будет теплым, - сообщает начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - С 11 по 20 марта похолодает по всей области. Так, днем температура понизится до -2…-7, а ночью до -16…-21. Осадков в центральных и южных районах будет меньше нормы – снег будет идти в отдельные дни. А с 21 по 31 марта в область опять придет потепление. Днем в центральных и южных районах ожидается до +1…+6, а ночью до -6…-11.

Такой будет погода в Иркутске в марте 2023. Но на севере Приангарья, как обычно, холоднее: ночью прогнозируют морозы до -25…-30, а днем до -8…-13. Снег будет идти в большинстве дней, поэтому осадков ожидается больше нормы.

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