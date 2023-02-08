Теория и практика: как научные находки помогают производству

В компании «Полюс Вернинское» в 2022 году было реализовано 1405 рационализаторских инициатив. Фото: «Полюс Вернинское».

День российской науки отмечается 8 февраля. Поздравления будут принимать не только сотрудники научно-исследовательских институтов, от академиков до аспирантов, ведь наука по определению - это деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. А сегодняшняя действительность ставит перед всеми серьезные задачи: сохранить и поддержать российское производство, отечественную экономику, не забывая о людях и окружающей среде.

С этим и помогают справиться научные и технологические изыскания, которым уделяет самое пристальное внимание компания «Полюс Вернинское», добывающая золото в Бодайбинском районе Иркутской области. Инженеры, технологи и многие другие сотрудники постоянно ищут новые технологии, способы, методы, приемы - в общем, переводят ту самую теорию в ежедневную практику.

Модернизация продолжается даже в условиях санкционного давления. Фото: «Полюс Вернинское».

Инициатива не наказуема

Когда мы говорим об особом внимании, то имеем в виду действительно планомерную работу по внедрению новых технологий во все процессы золотодобычи. Производственная система «Полюса» поддерживает культуру бережливого производства и систему непрерывных улучшений процессов, качества и организации труда. Рационализаторские предложения от сотрудников рассматривает комиссия, и если инициатива действительно полезная, она внедряется на производстве. Так, в 2022 году на Вернинском было реализовано 1405 инициатив!

Внедрение улучшений не останавливается ни на день. В 2022 году на Вернинском серьезно подошли к вопросу автоматизации, значительно доработав существующие операции и технологические процессы. Более того, системы автоматизации настраиваются таким образом, чтобы их можно было улучшать и дальше. Например, технологи золотоизвлекательной фабрики разработали систему автоматического управления технологическим процессом на сорбции - одном из важнейших этапов извлечения золота из руды.

Золотоносные руды Вернинского месторождения являются упорными из-за наличия в них природного углерода, что затрудняет этапы извлечения. А сорбционное цианирование флотоконцентрата - это один из самых сложных технологических процессов на фабрике. Движение активированного угля противотоком в 11 агитаторах (емкостях) сорбции осуществляют насосы. Любой сбой в процессе означает снижение уровня извлечения золота, ведь природный углерод сорбирует на себя драгоценный металл.

- Для корректной работы участка сорбции работникам приходилось проводить очень много ручных замеров и операций для планомерного движения угля по всем емкостям. Участок снабдили дополнительными приборами, была разработана и внедрена собственная система управления. Это позволило исключить человеческий фактор. Сейчас достаточно нажать кнопку - и процесс движения угля идет автоматически, под контролем приборов, за счет чего процесс сорбции протекает более стабильно и планомерно, - рассказывает главный технолог Вернинского Андрей Алейников.

Извлечение золота - сложный технологический и химический процесс. На Вернинском уровень извлечения драгоценного металла из руды самый высокий среди всех предприятий компании - около 90%. Фото: «Полюс Вернинское».

Ранее инженеры и технологи нашли способ снизить расход самого затратного реагента - гипохлорита кальция. Последние направления в исследованиях на производстве - поиск альтернативной технологии обезвреживания цианистых соединений и оптимизация водного баланса.

Высокие цели

Все эти исследования и разработки направлены не только на достижение экономического эффекта, но и на повышение уровня культуры безопасности, которая на Вернинском одна из самых высоких в стране - это подтвердили результаты независимой аудиторской проверки. Растет и производительность. Уровень извлечения золота из руды на Вернинском самый высокий среди всех предприятий компании - около 90%.

- Да, проекты по автоматизации помогают нам достигать не только высоких производственных показателей, но и держать планку по культуре безопасности, - поясняет управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Забота о людях для нас имеет огромное значение наряду с техническим совершенствованием, ведь в конечном итоге любое мероприятие направлено на снижение или исключение рисков травматизма. При этом мы стараемся постоянно двигаться вперед. Даже в условиях санкционного давления продолжаем автоматизировать процессы, добиваясь большей эффективности, безопасности, а также экологичности.

Большинство технологических процессов на Вернинской ЗИФ автоматизировано. Фото: «Полюс Вернинское».

Отметим: экология для «Полюса» - особый приоритет. На всех предприятиях компании действует «Климатическая стратегия», направленная на сокращение выбросов и повышение энергоэффективности. Вернинское также активно сотрудничает со специалистами Витимского заповедника, помогая сохранять уникальную природу сибирского Севера.