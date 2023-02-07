Сайт "КП"-Иркутск с 1 по 7 февраля набрал 1,8 миллиона просмотров и 462 тысячи уникальных посетителей Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новые достижения irk.kp.ru! С 1 по 7 февраля 2023 года наш сайт уже набрал 1,8 миллиона просмотров и 462 тысячи уникальных посетителей. Для сравнения, за весь февраль 2022-го сайт "КП"-Иркутск набрал 1,3 миллиона просмотров и 558 тысяч "уников". А все благодаря вам, уважаемые читатели!

Так, на этой неделе активнее всего интересовались нашими историями - трагическими, криминальными и про героев-земляков. Одни из самых популярных материалов - Героя России Балдана Цыдыпова, спасшего 150 бойцов на СВО, представили к званию «Почетный гражданин Забайкальского края» - 20,9 тысяч просмотров, Сбивший насмерть 17-летнюю студентку депутат отказывался платить убитым горем родителям компенсацию - 13,2 тысяч просмотров. Также завершились наши конкурсы - "Мама в погонах" и "Мой ласковый зверь", участники активно голосовали: общие просмотры в феврале - свыше 10 тысяч.

Напомним, в январе 2023-го года сайт irk.kp.ru побил свой рекорд по уникальным посетителям. Удалось набрать 1 миллион 513 тысяч "уников", а также 3 миллиона 298 тысяч просмотров! Для сравнения, предыдущий наш рекорд был установлен в июле 2020 года, когда сайт "КП"-Иркутск набрал 1 млн 337 тысяч уникальных посетителей, в основном, благодаря викторине "Конституция - это я!". Ну а сейчас такого показателя удалось достичь за счет ежедневной повестки, - новостей и историй. А это означает, что наши материалы нужны и важны читателям.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 57,4 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.