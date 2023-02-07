Все на дыжи! Лыжня России в Иркутске 2023 стартует 11 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лыжня России в Иркутске 2023 состоится уже в эти выходные. Любители лыжного спорта выйдут на старт 11 февраля. Однако, сначала о своем участии нужно предупредить организаторов, получить свой нагрудный номер, принести необходимые документы. Расскажем все, что нужно знать о массовой гонке.

Лыжня России в Иркутске 2023: где зарегистрироваться

Регистрация на популярный в стране турнир уже идет. Работа мандатной комиссии началась 6 февраля. Необходимые документы нужно приносить в Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области. Принимать их будут до 10 февраля включительно с 10.00 до 17.00.

Что потребуется для регистрации, так это паспорт либо свидетельство о рождении и справка-допуск от врача, что вам можно принять участие в массовом турнире. Так сказать, здоровье позволяет. Ограничений же по возрасту нет. Главное, рассчитать свои силы.

- В первый день работы мандатной комиссии зарегистрировались более двух тысяч жителей региона, - сообщил 7 февраля министр спорта области Павел Богатырев. – Также поступают заявки от муниципалитетов. Всего муниципальные образования подали предварительные заявки на восемь тысяч человек.

Важная информация! Если не получится принести документы в указанные дни – с 6 по 10 февраля – то заявить о своей готовности участвовать в гонке можно будет и в день соревнований. Однако, тогда нужно будет подойти к месту центрального старта заранее. Регистрировать участников также будут с 9.00 до 11.00 в субботу, 11 февраля. И да, выдавать шапочки всем участникам, и тем, кто зарегистрировался заранее, и тем, кто в день старта, будут только непосредственно перед гонкой.

Лыжня России в Иркутске 2023: программа

Старт гонки Лыжня России в Иркутске 2023 намечен на 11 февраля в 12.00. Место проведения остается неизменным уже много лет – это лыжная база ИрГАУ в поселке Молодежный.

В этом году для участников подготовят две дистанции. Юношам и девушкам до 18 лет предстоит преодолеть 5 километров трассы, мужчинам и женщинам предлагают прокатиться 10 километров. При этом отмечается, что для трассы в 10 километров установят контрольное время – 90 минут, то есть полтора часа.

У кого пользуется популярностью Лыжня России в Иркутске 2023? Да у всех, кто привык проводить зимний досуг активно. На старт выйдут как спортсмены, так и любители – школьники, студенты, коллективы различных предприятий и организаций.

Лыжня России в Иркутске 2023: погода

С погодой во время массовой гонки нынче должно повезти. Синоптики Гидрометцентра обещают в субботу, 11 февраля, небольшой кратковременный снег. Столбики уличных термометров днем покажут -11. И ветер тоже не доставит проблем. По данным метеорологов, направление его будет северо-западное, а скорость примерно 2 м/с.

Лыжня России в Иркутске 2023: как добраться

Старт пройдет на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского. Ее адрес – п. Молодежный, ул. Спортивная, 2.

Добраться до места можно как на личном, так и на общественном транспорте, например, на маршрутке №417 «Железнодорожный вокзал – поселок Молодежный». Дойти пешком до места проведения гонки от остановки займет минут 10.

Лыжня России в Иркутске 2023: адрес мандатной комиссии

Г. Иркутск, ул. Поленова, 18. Там находится Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области

Узнать подробнее о регистрации можно по телефонам: (3952) 33-64-79, 33-64-37