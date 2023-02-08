Иркутский район: будем помнить каждого

Автор-составитель сборника «Навеки живые» Любовь Медведева. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

Трилогия посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из Иркутского района, и тем, кто после боевых действий переехал и остался жить на сибирской земле. Любовь Медведева, председатель совета ветеранов, почетный гражданин Иркутского района и автор-составитель сборника, рассказала о серьезной кропотливой работе.

- Изначально идея принадлежит активистам ветеранского движения. Три года мы совместными усилиями общественников, родственников ветеранов, сотрудников музеев и библиотек, школьников района по крупицам собирали данные в архивах и военкоматах. И вот благодаря поддержке мэра Иркутского района идея наконец-то воплотилась в три бесценных тома «Навеки живые». В сборнике скупые строчки, но за ними настоящие подвиги. Нашему поколению повезло, мы слышали живые голоса участников и очевидцев тех страшных событий, а для будущих поколений останется память в виде книги. Сегодня в районе в живых осталось всего 4 ветерана ВОВ. Для сравнения, 10 лет назад их было около 500.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

Сборник издавался за счет средств бюджета Иркутского района. Третий том собрал информацию об участниках ВОВ из Хомутовского, Усть-Кудинского, Ушаковского и Ширяевского муниципальных образований. В него вошли фотографии, биографические данные, годы и места службы, а также наградные списки.

- Это необходимо было увековечить в памяти, в лицах, ведь годы уходят… - говорит Екатерина Михайлова, заместитель мэра Иркутского района. - Сегодня в зале собрались прямые потомки тех сибиряков, чьи имена и фотографии вошли в сборник. Мне кажется, эта книга будет передаваться по наследству - чтобы помнить, знать, показывать своим детям и внукам. Мы живем, пока помним, а они навеки живые.

Зал Хомутовского ДК с трудом смог вместить всех желающих присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном презентации. Со сцены звучали стихи и песни о войне, выступления потомков героев, а также поздравительные обращения специально приглашенных гостей.

- Этот год в Иркутской области объявлен Годом патриотического воспитания, и то, насколько серьезно в Иркутском районе ведется работа в этом направлении, очевидно на сегодняшнем мероприятии, - сказала Галина Кудрявцева, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. - Хочется выразить слова признательности редактору и составителю книги Любови Медведевой. А также слова благодарности администрации района и в частности мэру Леониду Петровичу Фролову за то, что поддерживают подобные инициативы и находят средства на издание таких книг.

В трехтомник «Навеки живые» вошли такие известные фамилии наших земляков, как Георгий Баянов, Франц Голзицкий, Иван Авдеев и другие.

Рассказы о героических предках звучали в этот день из уст внуков и правнуков. В частности, о своем знаменитом на весь Иркутский район деде, солдате Победы Афанасии Ивановиче Ощерине, вернувшемся с войны и успевшем еще многое сделать для процветания родной земли, рассказал внук ветерана Петр Ощерин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутского района.

- Дед 1920 года рождения, в 39-м ушел в армию и, соответственно, совсем молодым попал на фронт. Воевал сначала на Харьковском направлении, потом в Сталинграде, Средней Азии и на Западной Украине. Демобилизовался в 1947-м. Он не любил вспоминать и говорить о войне, а то, что рассказывал, касалось в основном бытовых историй. Помню всего две такие, про кипяченую воду из ствола пулемета и о том, что в Сталинграде, когда сбрасывали с самолетов продовольствие, нашим солдатам «прилетала» соленая рыба, а немцам колбаса. Считаю выход такой книги очень значимым событием для всех нас, потомков ветеранов, которых очень мало дожило до наших дней и с каждым годом становится все меньше.

Случайно или нет, но цифра три нашла очень символичное отражение в этом событии. Три тома вошли в сборник «Навеки живые», каждый тиражом по 3000 экземпляров. Три года работы и 3300 имен и фамилий увековечены на страницах издания.

Книги будут переданы в администрации муниципальных образований Иркутского района, музеи и библиотеки. Свой экземпляр обязательно получит и каждая семья ветерана. Так что одно можно утверждать смело: будем помнить каждого!