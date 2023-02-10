Осторожно: дети в интернете

Фото предоставлено "Ростелекомом".

Дети XXI века практически с первых месяцев жизни вовлечены в цифровую среду и ориентируются в метавселенной в разы лучше взрослых. Пропорционально развитию и внедрению новых технологий множатся и киберугрозы.

Умная колонка Alexa от Amazon на запрос 10-летней девочки «посоветовать ей какой-нибудь челлендж» ответила предложением «вставить зарядное устройство в розетку, но не до конца и монеткой дотронуться до видимой части вилки». К счастью, девочка не решилась на столь опасный для жизни эксперимент. А теперь представьте, что в такой же ситуации может оказаться ребенок, который воспользуется этим советом.

Приведенный пример превращения колонки из друга-помощника в скрытого врага, лишь верхушка айсберга, но он ярко демонстрирует существование серьезной угрозы, которую мы явно недооцениваем.

«Ростелеком» и аналитическая компания MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде организовали для региональных журналистов и блогеров два информационно емких вебинара по теме «Киберриски в детской среде». Разговор шел об угрозах настоящего и будущего, актуальных для детей и подростков.

Специалисты-аналитики провели глобальное исследование при помощи системы мониторинга TeqViser, проанализировав все риски, с которыми человек сталкивается в сети интернет, а также более 300 патентов компаний и it-решений в области цифровой безопасности детей. В итоге выделено 23 киберриска и 8 кластеров уже имеющихся технологических решений.

Ведущий вебинаров, футуролог, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности, основатель и партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов отметил, что внедрение новых технологий всегда сопряжено с выявлением рисков опытным путем в период адаптации.

- Очень часто технологии являются триггером каких-то социально-экономических изменений. Возможность с помощью новых технологий делать что-то по-другому, создает не только новые перспективы, но и новые риски для различных манипуляций, мошенничества. Не всегда опасность выявляется сразу. После внедрения должно пройти какое-то время, целый цикл развития новой технологии прежде чем риск реализуется и актуализируется.

Проще говоря, в истории с умной колонкой Alexa, производитель исправил алгоритм и гаджет больше не советует челлендж с розеткой, но прежде чем этот риск был выявлен и купирован, прошел определенный период времени и сколько детей стали жертвами, мягко говоря, опасных советов коварной колонки доподлинно неизвестно.

Какие еще опасности скрывают интернет, социальные сети и умные помощники? И вот здесь мы переходим в метавселенную безмолвных монстров – киберрисков.

Киберугроза может быть совсем не детской

Аналитики выделили 23 киберриска, которые разместили на карте, структурировав на 4 блока: недооцененные, контролируемые, актуальные и требующие внимания. Порядок размещения и цветовые маркеры не случайны, например, горизонтальная ось отражает степень опасности, чем правее размещен риск, тем он опасней. Размещение по вертикальной линии показывает степень защищенности. А именно, чем выше находится точка с угрозой, тем больше есть инструментов «безопасности», с помощью которых можно этот риск нивелировать.

Следующую историю нашумевшей не назовешь, но от того она не менее шокирует. 11-летняя девочка из Подмосковья стала жертвой домогательств со стороны курьера Delivery club. Мужчина отправлял ребенку сообщения сексуального характера. Когда девочка сообщила сколько ей лет, курьер нисколько не смутившись ответил: «Я знаю, что ты маленькая». Получил отказ, стер переписку, но еще несколько раз пытался дозвониться. Домогательства прекратились только когда трубку взял отец ребенка. После этого случая Delivery club и некоторые другие курьерские службы запретили курьерам видеть номера телефонов заказчиков.

Фото предоставлено "Ростелекомом".

Данный пример киберриска специалисты называют «сексуальным домогательством» и относят к категории «личностная атака, психологическое насилие», она из требующих внимания, то есть обладает высокой опасностью и низкой защищенностью. Сюда же входят кибербуллинг (травля в интернете), сталкинг (использование цифрового пространства для преследования) и груминг (установление взрослым доверительных отношений с ребенком).

Актуальные риски с высокой степенью опасности и защищенности – третий блок на карте. В нем располагаются угрозы аж четырех различных типов воздействия. В качестве примера, приведем алгоритм вовлечения детей в деструктивные сообщества. Все начинается безобидно и даже самый здравомыслящий ребенок или подросток ничего не заподозрит. На первом этапе работает бот – робот, который пишет нейтральное «привет». Когда адресат отвечает, в диалог включается мотиватор – реальный член деструктивной организации, который ведет дальнейшую переписку с потенциальной жертвой. Как правило, мотиватор, человек располагающий и главное, «разделяющий» с ребенком какие-то общие интересы или увлечения. Настолько разделяющий, что в итоге становится близким другом, наставником или даже любимым человеком. Когда доверие жертвы полностью завоёвано, ее сознанием начинают манипулировать, поворачивать в нужную сторону. На этом этапе включается погружение в какой-либо контент, экстремистский или депрессивный, например. Ну и финальный штрих – приглашение на вербовочные сайты. А здесь уже действительно вселенная с монстрами: обесценивание ценностей, призывы к экстремизму или суициду.

- Подростки от 14 до 17 лет наиболее восприимчивы к радикальным националистическим, ксенофобским и экстремистским идеям, - поясняет Руслан Юсуфов. - Алгоритмы социальных сетей работают таким образом, что если вы чем-то заинтересовались, то вам будут показывать именно эту информацию и поддерживать вашу точку зрения. Если ребенок заинтересовался радикализацией определенной формы, то вероятность, что алгоритмы будут рекомендовать ему контраргументы крайне мала.

По данным статистики системы мониторинга и анализа социальных медиа группы компаний Infowatch, порядка семи миллионов детей и подростков подвергаются сегодня деструктивному воздействию. А прирост вовлеченности по темам наркотиков, убийств, травли и суицида составляет два миллиона пользователей в год.

Как отметил один из слушателей вебинара, мы живем в мире максимальной цифровой сегрегации, каждый в своем информационном пузыре. Но, когда риски структурированы и визуализированы в виде общей картины, начинаешь понимать, что это угроза о которой жизненно необходимо знать. И тем более, уметь с ней бороться.

На кибербезопасность надейся, а сам не плошай

Более 200 технологических, организационных, методологических и других решений и подходов, исследовали аналитики. Сгруппировали их в 8 кластеров. Инструменты предназначены для разных стейкхолдеров (заинтересованных сторон), например, детские социальные сети и инструмент родительского контроля – это то, что в руках родителей. Интернет фильтры – еще и инструментарий для разработчиков. А автоматизированная модерация и инфраструктурные решения для it-компаний и разработчиков.

Однако не все так однозначно. Возьмем детские социальные сети. Аналог взрослых соцсетей, но с дополнительным функционалом для защиты от киберугроз, то есть более глубокими системами модерации и фильтрации. При всех явных плюсах, именно здесь могут таиться и скрытые риски. Начиная с того, что детям хочется во взрослую сеть и не менее взрослый контент. Это спровоцирует ребенка вести тайную жизнь в сети, естественно скрывая ее от родителей.

Фото предоставлено "Ростелекомом".

Избыточное стремление взрослых ограничить ребенка с помощью инструментов родительского контроля и мониторинга также могут сослужить недобрую службу и результатом станет полное отсутствие интереса маленького пользователя, что опять же приведет к появлению скрытой цифровой жизни, но уже там, где нет запретов - в кроличьей норе взрослого контента.

- Дети которые захотят обойти ограничения, будут искать способы их обойти и найдут, - убежден эксперт. - Для ребенка важно понимать, какими последствиями грозит нахождение на том или ином запрещенном ресурсе, или использование того или иного vpn (технология обеспечивающая защищенное подключение к сети, то есть выход в интернет происходит не от имени конкретного пользователя, а от имени некой частной организации). Должен быть комплекс мер, с одной стороны родители должны знать, понимать и уметь разъяснить не только на уровне «тебе туда нельзя», а доверительно, вроде «давай поговорим, а что будет если ты туда попадешь или с чем ты можешь столкнуться». Сделать ребенка экспертом в цифровой среде и стать для него кибергероем. Не менее важно и то, чтобы ребенок мог прийти к старшему и поговорить, если что-то произошло. Поэтому наряду с желанием все запретить, рекомендую не лишать свое чадо доверия.

Технологические решения, выделенные в ходе исследования не панацея. Детская кибербезопасность начинается прежде всего с родительской грамотности в этой сфере. За ней следует корпоративная социальная ответственность. По мнению Руслана Юсуфова, любая организация, занимающаяся разработкой продуктов и сервисов для детей должна иметь целый синтез внутренних мер и бизнес-процессов, которые направлены на защиту ребенка от рисков. Только с помощью комплексного подхода можно одолеть угрозы метавселенной.