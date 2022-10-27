Какой налог на имущество физических лиц будут платить жители Иркутска в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хозяева квартир в Иркутске каждый год недовольны: цифры по налоговым платежам, хоть и медленно, но растут. Что нас ждет в ближайшем будущем? Какой налог на имущество физических лиц будут платить жители Иркутска в 2022 году и как уменьшить свой платеж? Об это рассказала заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области Ирина Лизанец.

Налог на имущество физических лиц в Иркутске в 2022 году: какие ставки, где узнать, льготы

Немного цифр. По оценкам Росреестра региона, средняя кадастровая стоимость квадратного метра в квартирах Иркутска составляет 32 тысяч рублей, Ангарска – 16,7 тысяч рублей, Братска - 15 тысяч рублей. А с прошлого года, напомним, жители региона получают уведомления из налоговой именно из этого расчета.

- Переходный период по налогу на жилье рассчитан на три года, с 2020 года, - отметила заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области Ирина Лизанец. – Это позволило сделать повышение его суммы постепенным. Как это происходит? В том случае, если инвентаризационная стоимость квартиры меньше, а кадастровая больше ( что и происходит чаще всего – ред.) , применяется понижающий коэффициент: в прошлом году - 0, 2, в этом -0, 4, в следующем – 0, 6. На самом деле рост небольшой.

Другая история с новостройками, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года.

- Иркутская область долго не переходила на кадастровую стоимость жилья и новостройки, после 2013 года вообще не облагались налогом – у них просто не было стоимости, - объясняет Ирина Лизанец. – Такое правило действовало по закону.

Таких квартир немало в регионе – около 130 тысяч. В их отношении налог до 2022 года не начислялся. В этом году их владельцы платят 40% от начисленной суммы.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Сумма налога по кадастру – 1500 рублей

по инвентаризационной стоимости – 1000 рублей.

Итого: (500 рублей Х 0, 4) + 1000 = 1200 рублей.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ НОВОСТРОЕК

Сумма налога по кадастру – 1500 рублей

по инвентаризационной стоимости – 0 рублей.

Итого: (1500 рублей Х 0, 4) = 600 рублей.

Ставка налога на имущество физических лиц в Иркутске в 2022 году

Ставка налога на имущество в Иркутской области колеблется от 0, 1% до 0, 3%. Государство установило минимальный уровень имущественного налога для физических лиц по кадастровой ставке 0, 1%. Местные органы власти имеют право увеличить ее в три раза.

- В целом в Иркутской области насчитывается 430 муниципальных образований, - рассказала Ирина Лизанец. - Из них в 315 ставка по налогу на имущество составляет 0,1% ( в том числе в Иркутске), в 15 — от 0,1 до 0,25%. 100 муниципальных образований приняли решение установить максимальную ставку — 0,3%. Например, такое решение принято в поселке Маркова под Иркутском.

Льготы на налог на имущество физических лиц в Иркутске

Налог на имущество уплачивают 1,3 млн граждан, из них льготы положены 495 тысячам человек или 35%. Среди тех, кто имеет льготы на налог на имущество физических лиц в Иркутске в 2022 году – 86% это пенсионеры и предпенсионеры, а также многодетные семьи. Федеральные льготы представляют также участникам войны, инвалидам, ветеранам боевых действий. Льгота распространяется лишь на один объект из каждой категории : квартиру, дом, гараж. При этом речь идет о самом дорогом объекте. Если у пенсионера квартира и гараж, льготы он получит на оба объекта. А вот если квартир две – льготы коснутся только одной из них.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте УФНС России по Иркутской области, который содержит информацию о льготах по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам.

О том, что вам положены льготы, необходимо заявить в ИФНС, сами налоговики за вас высчитывать положенные вам «скидки» не будут. Сделать это нужно до 1 ноября того года, за который вы будете платить. То есть сведения для уплаты налога в этом году нужно было подать год назад.

Когда уведомление о имущественном налоге для физических лиц в Иркутске не придет

Сейчас 40% извещений жители Иркутска и региона получают через личный кабинет. А 60% - по почте ( уведомление придет из Красноярска). Однако получат его не все.

Налоговая служба не направляет налогоплательщику уведомление в двух случаях: если сумма исчисленного налога по объектам налогообложения менее 100 рублей, или имеющаяся переплата перекрывает все суммы исчисленных налогов.

Объекты, по которым предоставлена льгота в полном объеме, также в налоговом уведомлении не отображаются.

Если льготы представлены по всем имущественным налогам, то уведомления также не высылают.

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