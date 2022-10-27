Цены кусаются. Рассказываем, сколько стоит частный дом в Иркутске

Цены растут не только на покупку, но и на аренду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый слышал о том, какие проблемы возникли на российском рынке недвижимости в 2022 году. В некоторых регионах сильно сократилось число сделок купли-продажи квартир и частных домов. Но новости мы воспринимает как нечто далекое, а что происходит у нас здесь, в Иркутской области? Рассказываем, сколько стоить купить собственный частный дом, и почему аренда сейчас не радует жителей Приангарья.

Очередное подорожание

Согласно данным специалистов "Мир квартир", рост цен зафиксировали в 77 регионах из рассматриваемых 84. В остальных территориях страны стоимость частных домов, наоборот, снизилась: в Севастополе, Чечне, Краснодарском крае, Архангельской, Калининградской областях и Ненецком автономной округе. Наибольшее подорожание недвижимости выявили в Хабаровском и Приморском краях, Пензенской, Ульяновской, Новосибирской и других областях.

Что касается Иркутской области, она заняла 50-е место в рейтинге регионов - значит, цены подскочили не так сильно. Однако, все же ощутимо: в III квартале они поднялись на 4,2%, а с января 2022 года - на более чем 13%.

Средняя цена на частный дом составила 4 549 060 рублей. Для сравнения, цены на двухкомнатную "вторичку" в Иркутске достигают 5 716 189.

Если не покупка, то - аренда

Ранее "Кп-Иркутск" писала, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в областном центре. Когда позволить себе покупку дома или квартиры невозможно, многие обращаются к аренде - и тут их тоже ждет некоторое расстройство. Цены на съем квартиры возросли несколько месяцев назад.

Теперь средняя ставка составляет 15,2 тысячи рублей за однокомнатную квартиру. Это на 10,4% больше, чем в начале 2021 года. В зависимости от района и удаленности от инфраструктуры, цены разные, но тенденция видна: квартира площадью до 35 квадратных метров может стоит и 15 тысяч рублей, и все 20 тысяч рублей в месяц.

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