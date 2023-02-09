«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Мама в погонах - 2022»

Замкнула тройку призеров с результатом 1378 голосов Татьяна Попова Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Сотни женщин наравне с мужчинами служат в силовых ведомствах Иркутской области. Они расследуют преступления, спасают жизни людей, живут на полигонах. Каждая из них давала присягу на верность своей Родине – защищать ее и оставаться преданной своему делу. Но большинство из этих женщин – мамы, и, когда они дарили жизнь маленькому человечку, то давали еще одну безмолвную клятву – любить и заботиться о нем всегда.

Редакция «КП» - Иркутск подвела итоги конкурса «Мама в погонах – 2022». В нем приняли участие более 30 представительниц прекрасного пола. Среди них полицейские, сотрудницы МВД, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии, прокуратуры, таможни, службы судебных приставов и службы исполнения наказания.

Онлайн-голосование стартовало 11 ноября. Два месяца сибиряки дарили «сердечки» самым активным, талантливым и красивым мамам на сайте irk.kp.ru Так, кто же стал обладателем наибольшего количества голосов и победителем конкурса? Давайте знакомиться!

I МЕСТО

Ирина Харитонова (Нижнеудинск)

Больше всего голосов (3983) получила Ирина Харитонова. Она - старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН Иркутской области. А еще мама двоих детей.

Больше всего голосов получила Ирина Харитонова. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Я люблю участвовать в различных конкурсах. Мне скучно жить просто так, - смеется в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm, - Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Это мои родные, друзья, коллеги. Все они очень подбадривали и поддерживали меня!

На службе в ГУФСИН Ирина с 2019 года. Легко ли ей быть мамой в погонах? Женщина рассказывает, что когда у нее два активных сына, нужно успеть все: сделать домашнее задание, покататься на лыжах, успеть съездить в поход на велосипеде, сделать поделку в школу и многое другое. Но как ни странно она все успевает и более того – получает от этого огромное удовольствие и заряд энергии! При этом успешно служит России.

II МЕСТО

Валентина Ентаева (Эхирит-Булагатский район)

Второе место с результатом 3529 голосов получила Валентина Ентаева – командир отделения полиции Эхирит-Булагатской вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области.

Второе место с результатом 3529 голосов получила Валентина Ентаева Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Я работаю в полиции с 2008 года. У меня трое дочерей. Старшие дети пошли по моим стопам, они тоже носят погоны. Старшая дочка работает старшим следователем следственного комитета. Средняя – служит в структуре МЧС. А младшая учится в третьем классе, - рассказывает Валентина Ентаева. – Я считаю, что женщина – это прежде всего мать. А для матери самое главное, чтобы у ее детей всегда все было хорошо, чтобы они не болели, чтобы выросли честными, добропорядочными и законопослушными людьми!

III МЕСТО

Татьяна Попова (Слюдянка)

Замкнула тройку призеров с результатом 1378 голосов Татьяна Попова - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России. Она работает на территории Слюдянского района.

Замкнула тройку призеров с результатом 1378 голосов Татьяна Попова Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

- Моя служба связана с обучением детей правилам дорожного движения. Всей душой отдаюсь работе, заряжаю позитивным настроением коллектив, - рассказывает Татьяна Попова. – Воспитываю сына Никиту (8 лет) и доченьку Алину (4 года). Все свободное от работы время посвящаю своим ангелочкам. Стараюсь развивать их со всех сторон!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отдельной номинации удостоились мамы, у которых детишкам нет еще и одного года. Давайте познакомимся с ними:

Татьяна Давыдова из Усть-Илимска – специалист по работе с личным составом группы комплектования и прохождения службы группы кадров Усть-Илимского ОВО, а также мама двоих детей. Вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей и полугодовалую дочку.

Анастасия Исаева из Иркутска проходит службу в управлении материально-технического снабжения МВД России, в должности заведующей секцией склада. Она - старший сержант внутренней службы, но сейчас находится в декретном отпуске. У Анастасии двое детей: старшему 11 лет, а младшему всего лишь четыре месяца.

Дарья Шаповалова из Иркутска проходит службу в органах внутренних дел. В свободное от работы время увлекается спортом и творчеством. В июне 2022 Дарья стала мамой сына Платона.

Отдельной номинации удостоились мамы, у которых детишкам нет еще и одного года. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Все победители и участники спецноминации получили дипломы, а также подарки от «Комсомолки» и спонсоров проекта!