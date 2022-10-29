Обычно автомобилисты не успевают сменить шины до первого снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима приближается все быстрее, внося коррективы в планы жителей Иркутска. Для автомобилистов начинается сезон смены шин на зимние. Рассказываем, сколько стоят зимние шины в Иркутске 2022 года и когда переобуваться.

Зимние шины в Иркутске 2022

По данным специалистов Avito, за октябрь продажи зимних шин для легковых и других автомобилей подскочили в несколько раз, в Иркутской области - конкретно в 2,2 раза. Наибольшей популярностью пользуются шипованные покрышки, дальше в рейтинге идут нешипованные и всесезонные. В Иркутске продажи зимних шипованных шин за месяц выросли в 2,4 раза, а нешипованных - в 2,2 раза. При этом новые шины составили 34% от всего объема продаж. Многие автомобилисты предпочитают искать б/у резину.

Сейчас владельцы и продавцы покрышек активно размешают объявления на Avito - их количество выросло на 14%, всего по России можно увидеть 1,7 миллиона объявлений о продаже зимней резины. При этом 39% из них являются новыми.

Для автомобилистов Приангарья особенно важен вопрос, при какой температуре стоит менять резину. Самым опасным днем считается тот, когда выпадает первый снег - это наступают ко Дню жестянщика. И обычно сибиряки оказываются к нему не готовы. Поэтому стоит озаботиться о смене шин заранее.

- Оптимальной среднесуточной температурой для замены резины считается +5°С, и большинство автомобилистов предпочитают “переобуться”, не дожидаясь гололеда или снега. Сейчас мы наблюдаем пик покупок зимней резины, а также значительное расширение ассортимента наших продавцов, - заявил руководитель категории “Запчасти и аксессуары” на платформе Александр Куроптев.

Судя по прогнозу синоптиков, первый снег в Иркутске пойдет в ночь с 29 на 30 октября. При этом водителям стоит все равно ездить осторожнее, ведь с субботы на дорогах начнется гололедица, переходящая в черный лед.

Итак, средняя цена зимние шины в Иркутске 2022 года составила 12 450 рублей, новую нешипованную - 15 240 рублей. При этом на б/у цены ниже, шипованные шины обойдутся в 10 470 рублей, нешипованные - 11 830 рублей.

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