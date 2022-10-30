Словно в сказке! Иркутск укрыло снегом, показываем фото

Снег сподвиг иркутян на творчество. Фото Дмитрий ЧЕРНЫШ
Первый серьезный снег выпал в Иркутске 30 октября. Снежные хлопья начали сыпаться с небес еще ночью. К обеду во дворах на газонах уже лежало приличное белое покрывало, которое, кстати, пока что и не думает таять.
Белые «мухи» облепили ветви деревьев, лавочки в парках, припаркованные автомобили. А воздух стал кристально прозрачным, по-зимнему свежим. Много сибиряков, ждущие, когда можно будет уже кататься на сноубордах, коньках и лыжах, явным признакам скорой зимы обрадовались. Конечно в их числе и ребятишки, которые уже принялись катать снеговиков и готовить санки с ледянками.
Разумеется, снег в Иркутске 30 октября добавил работы коммунальщикам. В городе трудятся 150 человек и специалисты на 25 спецмашинах. Кстати, уборка улиц началась еще ночью. На дорогах проводили противогололедную обработку, с утра начали чистить тротуары.
Смотрим фотографии снежного Иркутска
Покормите птиц зимою
Фото: Мария КНЯЗЕВА
Город заиграл другими красками
Фото: Яна ЛИСИНА
Коммунальщики трудятся с самого утра
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
А дороги чистят с самой ночи
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Белые мухи летали полдня
Фото: Яна ЛИСИНА
А так 30 октября выглядит Ангарск
Фото: Анастасия КУРЕНОВА
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