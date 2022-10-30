Узнали, какой будет погода на неделю в Иркутске с 31 октября по 6 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На календаре – конец второго осеннего месяца, и в этот день в город словно пришла зима. Растает ли выпавший снег и какой будет погода на неделю в Иркутске с 31 октября по 6 ноября, смотрим прогноз от синоптиков Гидрометцентра России.

Погода на неделю в Иркутске с 31 октября по 6 ноября

Погода на неделю в Иркутске с 31 октября по 6 ноября готовит сибирякам не легкие испытания. Минимально низкая температура воздуха на этой неделе будет -11 градусов, а в самые теплые дни на предстоящей неделе столбики уличных термометров покажут +5. Давайте разбираться, когда стоит надевать более теплый наряд.

В ночь на 31 октября, в Иркутске похолодает до -8, а это значит, что утром, когда большинство иркутян отправятся на работу, температурные показатели будут примерно такими же. Днем в городе воздух прогреется всего лишь до +1 (до +2 по данным Иркутского Гидрометцентра - прим.авт.), небосвод закроют облака, но метеорологи обещают прояснения, а это значит, что солнечные лучи все же смогут пробиваться. Возможно, снег успеет растаять за сократившийся световой день.

В ночь на вторник в городе до -10, днем всего 0 градусов. В первый день последнего осеннего месяца ожидается небольшая облачность. Самой холодной ночью на предстоящей неделе станет именно ночь на 2 ноября. Показатели термометров опустятся до -11, а днем поднимутся до +1. Синоптики говорят, что погода будет облачной с прояснениями.

Небольшое потепление начнется в Иркутске с четверга. Если в ночь на 3 число -9, то днем уже +2. Кстати, днем в пятницу и субботу будет еще теплее – до +5. По ночам -7 и -4, соответственно. По данным портала Гисметео, в ночь с субботы на воскресенье -5, а днем +5.

- Атмосферное давление на неделе будет колебаться от 725 до 731 миллиметра ртутного столба, - отмечают синоптики Гидрометцентра России. – Осадков, кстати, не ожидается. Их вероятность нулевая.

Погода на неделю в Иркутске с 31 октября по 6 ноября. Прогноз Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске с 31 октября по 6 ноября.

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