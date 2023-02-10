Сибиряк напал с ножом на водителя из-за парковочного места на глазах у маленького ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области суд вынес приговор 57-летнему мужчине, который устроил поножовщину на парковке. Это произошло в декабре 2020 года в городе Усолье-Сибирском. В преддверии Нового года мужчина вместе с женой приехал в банк, но всю территорию возле отделения заняли автомобили. Он заметил, что один из них занимает сразу два места. Сибиряк подъехал ближе и попросил водителя убрать иномарку. Однако того просьба не устроила. Незнакомец отказался уступить, объясняя это тем, что из-за близкого расположения к другому авто не сможет открыть дверь. Тогда усольчанин высадил жену и, припарковал машину почти вплотную к машине собеседника. Выяснять отношения мужчины продолжили через открытые окна.

- В один момент 57-летний подсудимый схватил кухонный нож, который был у него в салоне и набросился на обидчика. Он воспользовался тем, что потерпевший был буквально заперт в иномарке и несколько раз ударил его лезвием. - рассказали в пресс-службе Усольского городского суда. – Защищаясь, мужчина сломал нож, попросил очевидцев задержать нападавшего и вызвать полицию. Все это происходило на глазах маленького ребенка, который сидел на заднем сидении, был сильно напуган и плакал.

Во время допроса устроивший поножовщину сибиряк уверял правоохранителей, что не собирался никого убивать. Он боялся за жизнь супруги, мол незнакомец угрожал ей расправой. Однако следователи эти слова опровергли. Суд не увидел в действиях подсудимого самообороны.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство». Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу, в настоящее время подсудимым и его адвокатом поданы апелляционные жалобы, дело готовится к направлению на рассмотрение в Иркутский областной суд.

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