Сибирская экзотика от «Детской молочной кухни»

Контроль качества на каждом этапе производства. ФОТО: предоставлено "Детская молочная кухня.

Новый продукт от Молочной детской кухни «вышел в свет» в конце января. Сразу после первых дегустаций пошла и обратная связь. Покупатели сочли йогурт очень вкусным, ярким, необычным, полезным и современным. Готовят новинку термостатным способом, за счет чего и появляется фирменная нежная структура. Пюре манго добавляет яркость вкусу, а семена чиа являются приятным бонусом для приверженцев здорового питания.

Ольга Морозова, главный технолог «Детской молочной кухни» г. Иркутска рассказала про процесс рождения йогурта. Конечно того, что уже родился, а не будущих новинок, чтобы не сглазить.

Вся продукция Молочной кухни функциональная, с пробиотиками и пребиотиками. Фото: Анна Суржанская.

- Сначала конкретизируем, что именно хотим увидеть, на какую категорию покупателей готовим. Или что хотим изменить, будь то новинка на рынке или обновление уже имеющегося продукта. Подбираем наполнитель, чтобы в готовом продукте все было сбалансировано: вкус, цвет, сладость и аромат. Чтобы готовый продукт приобрел нужную сливочность и нежную текстуру, подбираем закваску. И не всегда путь от первоначального плана до конечного продукта быстрый и простой. Например, «манго-чиа» планировался давно, а реализовали только сейчас. Стремимся учитывать современные потребительские запросы и тренды.

Сейчас в линейке продуктов ДМК более 70 наименований. Еще один относительно новый, но очень яркий во всех смыслах продукт – это йогурт с куркумой. Для взрослых и детей от 3-х лет. Нежно-желтый цвет, воздушная однородная текстура и легкое характерное пикантное послевкусие. Повышает иммунитет и надолго дает ощущение сытости. Очень востребован в весенне-осенний период. Кстати, это единственный подобный продукт на рынке.

- Каждый год стараемся ввести новинку, - рассказывает Марина Черемных, директор Молочной кухни Иркутска. - На подходе два новых продукта. Греческий йогурт - наш аналог знаменитой заправки для салатов, очень востребован в кулинарии. От обычного он отличается технологией приготовления, за счёт чего приобретает более густую консистенцию и насыщенный аромат. Вторую новинку можно назвать сезонной. К весенне-летнему периоду планируем запустить целую линейку сывороточных продуктов в состав которых войдут натуральные соки.

Продукцию молочной кухни иркутяне любят давно. Прежде всего за свежесть и качество. За это отвечает целый отдел контроля. Любой продукт, прежде чем попасть на прилавок к покупателям, проходит многоступенчатую проверку. От «входа» сырья до выхода готовой продукции. Первые тесты начинаются прямо в машине поставщика, то есть ежедневно, в 7 утра, буквально на колесах. Если все показатели соответствуют норме, молоко поступает в систему, технологически обрабатывается и готовится: заквашивается-сквашивается и разливается. Всю ночь охлаждается в специальной камере до определенной температуры, а именно 4 градуса, плюс минус 2. На все-про все меньше суток. И уже на следующий день, свежайшая готовая продукция ждет на прилавках и в раздаточных пунктах своего покупателя.

Полуфабрикаты от Иркутского комбината питания также сертифицированы и подходят для питания взрослых и детей от 3-х лет. Фото: Анна Суржанская.

Свежесть и качество не единственные преимущества предприятия.

- Есть еще репутационный фактор. Молочная кухня - с детства знакомый иркутянам бренд. Мы держим эту планку каждый день, каждую минуту. Контроль сырья, производственный контроль готовой продукции, регулярные проверки упаковки. Обращаю внимание и на то, наши продукты сертифицированы для детского питания – это бифилин, биолакт и творог, а для деток с 3 лет - йогурт, обогащенный инулином и 4 витаминами.

Также, руководитель предприятия отмечает очень высокое качество сырья от местных производителей. Даже если брать такой фактор, как сыропригодность молока, знакомый в основном специалистам (из молока некачественного сыр не варят), то и здесь поставляемое сырье на стабильно-высоком уровне круглый год. Никаких антибиотиков и ингибирующих веществ, зато очень высокое содержание белка. Кстати, молоко, наряду с кефиром и ряженкой – хиты продаж иркутской «Детской молочной кухни» во все времена.

- Вся продукция в нашей линейке функциональная. Это значит, что в составе есть пробиотики и пребиотики, поясняет Ольга Морозова. - Бифидобактериями обогащены все наши йогурты. Плюс дополнительно пребиотики, а с ними лактоза, пищевые волокна и инулин. Пребиотики нужны для бифидобактерий (пробиотика). Без этих полезных микроорганизмов тот же инулин и пищевые волокна организмом не усвоятся.

В этом году у компании хоть и не круглая, но значимая дата. 24 года назад, Молочная кухня переехала на пр. Маршала Жукова, 72Е. Получили новое оборудование, тем самым шагнув далеко вперед в производстве молочной продукции. Ведь до 1999 года, молоко разливалось в стеклянные бутылки вручную. Так же вручную производилась обработка тары.

Сегодня «Детская молочная кухня» – это знак высокого качества не только выдачи молочной продукции в рамках договора с Минздравом. Это еще и реализация высококлассной, качественной и свежей линейки востребованных продуктов самой кухни и полуфабрикатов Иркутского комбината питания, которые также сертифицированы и подходят для взрослых и детей. Всегда открыты для населения и рады новым покупателям.