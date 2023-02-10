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Происшествия10 февраля 2023 13:10

Швырнул гранату в ответ на задержание: в Байкальске поймали буйного мошенника

В Байкальске мужчина обокрал мать и бросил в полицейских страйкбольную гранату
Елена СИНИЦА
Швырнул гранату в ответ на задержание: в Байкальске поймали буйного мошенника

Швырнул гранату в ответ на задержание: в Байкальске поймали буйного мошенника

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сотрудники полиции в Слюдянском районе по горячим следам задержали подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В дежурное отделение полиции Байкальска обратилась пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили сбережения, - рассказали в ведомстве.

В сжатые сроки сотрудники полиции смогли установить личность похитителя - им оказался 62-летний сын заявительницы.

Когда полицейские задерживали мужчину, он бросил в полицейских страйкбольную гранату.

- В какой-то момент хозяин квартиры достал предметы, внешне похожие на гранаты, и, угрожая бросить их, выбежал на улицу. Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили мужчину, - пояснили в следственном комитете.

Противоправные действия гражданина были пресечены. Мужчину задержали и доставили в ОВД.

Следователи возбудили уголовное дело.

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