Цветочный аферист продавал несуществующие букеты предпринимателям из Иркутской области

Всего от действий мошенников пострадали 8 человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Усолья-Сибирского направила в суд уголовное дело цветочного афериста. 30-летний житель Курска обвиняется в мошенничестве в отношении индивидуальных предпринимателей из Иркутской области и Владикавказа. Об этом сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры Иркутской области.

Как ранее сообщала "КП" - Иркутск, житель Усолья-Сибирского нашел в интернете объявление о продаже живых цветов. Сибиряка привлекла низкая цена на розы, тюльпаны и хризантемы от продавца из Курса. Мужчина договорился о поставке, перечислил предоплату в размере 100 тысяч рублей, но товар так и не получил. Тогда усольчанин обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой обмана. В скором времени сотрудники органов правопорядка выехали в командировку и задержали 29-летнего жителя Курска. Ранее он был уже дважды судим.

Мужчина не стал отпираться. Следователи выяснили, что в период с апреля по ноябрь 2021 года он действительно размещал объявления, в которых предлагал доставить свежие срезы по низкой цене. Не убедившись в достоверности информации, предприниматели переводили на счета злоумышленника от 6 до 20 тысяч рублей, после чего общение с ними прекращалось. Таким образом онлайн-цветочник обманул восемь человек.

- В процессе расследования ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокуратурой в мировой суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении ведомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вынуждают продавать квартиры и выманивают миллионы: 5 самых громких мошенничеств в Иркутской области за январь (подробнее)

Поступок поваров растрогал Василия Ланового: как Ангарск стал пельменной столицей и почему сюда съезжались со всего СССР (подробнее)

«Забыла буквы и разучилась говорить». Иркутянка узнала о страшном диагнозе, просто упав в обморок в магазине (подробнее)