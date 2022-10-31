«ВИТА»: следующая ступень кисломолочной эволюции

Директор ООО «ВИТА» Римма Щербинина. Фото: Анна Куликова.

Агропромышленная неделя проходила с 25 по 28 октября. Участие ООО «ВИТА» в этом мероприятии стало уже традиционным. Продукция предприятия неизменно отмечается наградами как одна из лучших. По словам директора ООО «ВИТА» Риммы Щербининой, предприятие уже более 30 лет на рынке функционального питания и на выставке представляет не только свою продукцию, но и актуальную для потребителей стратегию производства.

- «ВИТА» - предприятие социально значимое. Как бы мы ни хотели разбавить ассортимент обычной продукцией широкого потребления - молоком, кефиром, сметаной или творогом, наши миссия и стратегия на протяжении вот уже 32 лет - это детское питание: кормить ребятишек с раннего возраста и кормить правильно. На нашей продукции растут детки с самого раннего возраста, дошкольных учреждений и школ не только города, но и области. Однако кроме детей мы стараемся вкусно и полезно накормить и взрослое население. Вот такая наша глобальная задача!

Фото: Анна Куликова.

Предприятие «ВИТА» первым в регионе стало производить продукцию с бифидобактериями и вот уже больше трех десятилетий стратегия остается неизменной. Даже новые линейки, которые подключают к ассортименту, обязательно будут содержать полезную лечебную микрофлору и иметь функциональный характер.

При этом глобальные цели диктуют повседневные задачи. С учетом основного профиля «ВИТА» представила на выставке продукцию широкого потребления, которая, конечно, подойдет и для детей. Например, творожная масса. Как говорится, по многочисленным просьбам потребителей. Продукт для рынка не новый, но творожная масса, изготовленная на базе усольского предприятия, отличается принципиально. Или привычный всем кефир... Но кефир «ВИТА» сквашен термостатным способом, поэтому его конкурентное преимущество - качественно другой уровень, вкусовые характеристики и степень полезности.

Фото: Анна Куликова.

- Кредо нашего предприятия - выпускать только натуральные продукты из натурального сырья, с натуральными наполнителями и компонентами, - продолжает Римма Щербинина. - Мы не используем красители, заменители, загустители, стабилизаторы - ничего искусственного. Такого никогда не было и не будет, пока я здесь работаю. Наша продукция - это репутация, а значит, лицо предприятия. Кредо, стратегия, тактика - все нацелено на производство натуральной, востребованной продукции, необходимой для развития детского организма, а также для поддержания иммунитета взрослых.

Фото: Анна Куликова.

Продукция ООО «ВИТА» может стать аллергенной только в одном случае - если у человека, будь то малыш или взрослый, есть аллергия на белок коровьего молока. Но и для таких случаев у производителя есть решение - специальная линейка продукции из козьего молока. Потребитель гарантированно получит вкуснейшие и мегаполезные кисломолочные продукты с пробиотиками и бифидобактериями.