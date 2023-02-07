Торговая сеть “Слата” рассказала, от чего зависят цены

Внимательные покупатели всегда экономят на скидках. Фото компании.

В прошлом году за ценами на полках магазинов пристально следили очень многие. И хотя на стоимость товаров влияет множество факторов, первый вопрос всегда к продавцам. Из чего складывается наш чек у кассы и как сэкономить? На самые частые вопросы о ценах ответили специалисты коммерческого департамента торговой сети “Слата” Сергей Дорохов и Андрей Зудов.

1.Как торговые сети могут влиять на цены?

- Сеть может увеличить объем закупаемых впрок товаров от поставщиков по старым ценам. Однако это удаётся не всегда. В первом квартале 2022 года при том ажиотаже, который возник, у поставщиков истощились запасы. Скоропортящиеся товары тоже запасти не получится. Наконец, на складах может не быть места под увеличенный объем, ведь в сети более 8000 видов товаров.

Однако в договорах с поставщиками есть ограничения на повышение цен. Например, при вводе новинок или в периоды праздничных закупок. Во всех случаях повышения закупочных цен сеть старается максимально долго сохранить текущую цену, чтобы у покупателя всегда был доступный товар без необоснованных повышений.

В “Слате” постоянно работают над ротацией в категориях небрендозависимых товаров, чтобы покупатели могли приобретать качественных и доступные продукты. Поэтому на полках постоянно появляются аналоги и новые, более доступные предложения.

2. Промопредложения как способ снижения стоимости покупок. Покупатель стал более чувствителен к акциям?

- Безусловно, это один из инструментов сдерживания цен, особенно в условиях ценового роста. Именно поэтому доля промо-товаров в торговой сети “Слата” выросла на 5% и сейчас составляет почти 30%. В конце 2022 года мы отмечали, есть ряд категорий товаров, продажи которых по регулярным ценам сократилось практически до нуля!

К примеру, существенно подорожали кондитерские изделия из-за роста цен на какао-бобы. Покупатели стали больше выбирать таких товаров в категории промо и в ответ “Слата” увеличила долю промо в плиточном шоколаде более 90%. То же и с категорией «Чай и кофе». Доля промо на кофе в этом году дошла до 96%, на чай - до 98%.

3. Как менялись цены на иностранные товары в 2022 году?

- Больше всего на них влиял курс валют. А он, как вы помните, был весьма нестабильным. К примеру, когда курс доллара в 2022 году опустился до 55 рублей, цена на полке консервированных ананасов была 99 рублей. При текущем курсе почти 70 рублей за доллар - цена этого товара на полке 125 рублей.

В настоящий момент собственный импорт в торговой сети «Слата» на 95% представлен в так называемой первой ценовой категории, то есть в наиболее выгодной цене. Это консервированные корнишоны, персики и ананасы, чипсы, лапша и многие другие товары, ввозимые из-за рубежа.

4. Чего ждать покупателям от 2023 года?

- Неизбежны проблемы в международной логистике. Это вызывает рост стоимости доставки и, как следствие, рост стоимости товара, а также увеличение сроков доставки. Вторая проблема - сложность с международными расчетами.

В целом в компании “Слата” предполагают, что 2023 год должен быть стабильным, рост цен продолжится на уровне инфляции.

В прошлом году многие производители столкнулись с проблемой нехватки тары и упаковки, которая производится в основном не в России, и в этом году тенденция сохраняется. Если курс валют будет расти, то это повлечет и рост стоимости тары, и, соответственно, товаров.