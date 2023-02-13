Младенец умер при рождении из-за того, что матери вовремя не сделали кесарево

Ребенок погиб от тяжелой асфиксии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта страшная история произошла в одной из больниц Читы весной прошлого года. Пациентка нуждалась в экстренной операции - нужно было кесарево сечение, но ей не оказали должной помощи. Хотя в это время два врача находились на рабочем месте в родовом отделении.

- Подсудимые легкомысленно отнеслись к исполнению своих профессиональных обязанностей, - рассказали "КП"-Иркутск в районном суде Читы. - Не провели пациентке операцию при наличии имевшихся показаний, что привело к наступлению смерти ее новорожденного ребенка от тяжелой асфиксии при рождении.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух врачей, которые совершили причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Врачи полностью признали свою вину и попросили прощения у потерпевшей женщины и ее семьи. Медики получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года. При этом они не смогут 1,5 года заниматься врачебной деятельностью. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

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