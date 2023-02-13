Сибирячка пришла навестить мужа в больнице и зарезала его

Зарезала больного мужа: в Иркутске завели уголовное дело из-за убийства мужчины в медучреждении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело из-за найденного в медицинском учреждении тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы было обнаружено тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, - говорят в следкоме.

Теперь ведомство завело уголовное дело по статье об убийстве. Как предполагает следствие, подозреваемой является супруга пенсионера. По данным следкома, она во время посещения нанесла ему несколько ножевых ранений. Мужчина скончался на месте преступления.

Затем сама женщина хотела свести счеты с жизнью. Ее экстренно госпитализировали в медучреждение.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что худощавая девушка с длинными черными волосами пропала без вести на севере Иркутской области