Электронный сертификат ТСР: новый механизм обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации

Ирина Ковтун, и.о. управляющего ГУ – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ открыла обсуждение основными тезисами о государственных полномочиях местного отделения и о распределении бюджетных средств. Фото: Анна Куликова.

За круглым столом обсудили тему реализации нового платежного инструмента, который позволяет людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации (ТСР). Участие приняли представители Фонда социального страхования региона, Сбербанка, бизнес сообщества в области ортопедии и интернет-магазина OZON, а также инвалидных организаций.

Электронный сертификат (ЭС) – это электронная запись, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР. На выданный сертификат ФСС записывает определенную сумму, которую обладатель ЭС может потратить на приобретение ТСР и ПОИ, рекомендованных ИПРА.

Обеспечение льготной категории граждан ТСР, протезно-ортопедическими средствами и санаторно-курортным лечением осуществляется за счет средств федерального бюджета. Ирина Ковтун, и.о. управляющего ГУ – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ открыла обсуждение основными тезисами о государственных полномочиях местного отделения и о распределении бюджетных средств.

На территории Иркутской области на сегодняшний день находится 9 филиалов ФСС. Об интенсивности работы специалистов фонда и востребованности услуг можно судить по статистическим данным. На 1 октября 2022 года:

- 60 000 страхователей;

- 1 338 500 застрахованных лиц;

- 8 650 получателей страхового обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;

- 18 400 инвалидов стоящих на учете по обеспечению ТСР и ПОИ;

- 10 600 заявителей на СКЛ.

Мария Егорова, начальник отдела социальных программ ГУ – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, подробно рассказала о механизме реализации электронного сертификата: кому доступна услуга, как оформить и что именно в себя включает.

Мария Егорова, начальник отдела социальных программ ГУ – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, рассказала о механизме реализации электронного сертификата. Фото: Анна Куликова.

- Электронный сертификат включает в себя вид и количество ТСР, которые необходимы получателю по индивидуальной программе реабилитации. При этом, на прочие ТСР срок действия сертификата 12 месяцев с момента выдачи, а на средства ежедневного использования 3 месяца. Если получатель не воспользовался услугой в течении заявленного срока, сертификат аннулируется. Так же, электронный сертификат содержит максимальную цену единицы ТСР. На сегодняшний день, с помощью сертификата можно приобрести практически любые средства реабилитации.

Сервис в нашей стране был запущен в конце осени прошлого года и сейчас активно развивается. Система обеспечения людей с инвалидностью совершенствуется и электронный сертификат введен с целью прежде всего расширить выбор средств реабилитации, ускорить и упростить их получение. При объективной успешности и востребованности сервиса, за год с небольшим выявились и слабые места. Основные из них также обсудили и постарались выработать приемлемые варианты решения. Александра Скорубская, руководитель категории ТСР и Медицинской техники интернет-магазина OZON, отметила, что потенциал для развития сервиса в регионах огромен и хотя сложности есть, все они решаемы.

Александра Скорубская, руководитель категории ТСР и Медицинской техники интернет-магазина OZON, отметила, что потенциал для развития сервиса в регионах огромен. Фото: Анна Куликова.

- Есть, например, большое количество запросов, в том числе от фондов и представительств, когда нас информируют, что, заявитель сертификата не может найти нужный товар на OZON, мы в свою очередь, его оперативно ищем либо вводим в ассортимент и тем самым даем возможность людям приобрести необходимые ТСР.

В помощь своим клиентам, ФСС разрабатывает электронные сервисы. Для граждан льготной категории, работающих или пострадавших на производстве, сейчас доступны два из них: мобильное приложение «Социальный навигатор» и личный кабинет застрахованного лица (получателя услуг фонда). Подробней о первом, рассказала Юлия Крупенева, помощник управляющего ГУ – Иркутским региональным отделением ФСС РФ

- Приложение бесплатное, занимает немного памяти гаджета и доступно во всех магазинах мобильных приложений. Логин и пароль используется от личного кабинета сайта «Госуслуги», не нужно придумывать новый или регистрироваться. В приложении отражена вся информация об услугах фонда, пакете документов для получения услуг, порядок и механизм подачи заявления. Можно отследить персональную информацию, например, о выдаче пособия. Для удобства пользователей, все данные разделены на ситуативные блоки: материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность, пострадавшие на производстве. Например, для льготной категории граждан, в соответствующем разделе есть вся необходимая информация о ТСР рекомендованных ИПРА или уже полученных от фонда.

Помимо прочего, спикеры круглого стола ответили на вопросы журналистов и представителей сообщества льготной категории граждан.

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Посмотреть видеозапись круглого стола можно на сайте: irk.kp.ru

Информацию об электронном сертификате ТСР можно узнать на сайте: r38.fss.ru или по тел:

8(3952) 25-96-80