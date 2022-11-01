Более 20 лет АО «Облагроснаб» снабжает аграриев Иркутской области надежной техникой.

Для сельского хозяйства в целом, и особенно в Сибири, имеют первостепенное значение современная, крепкая и экономичная техника, а также качественные удобрения и средства защиты растений. В борьбе за урожай верный помощник - АО «Облагроснаб», поставщик сельхозтехники от лучших отечественных и белорусских производителей. Надежный партнер и хорошая опора для развития АПК Иркутской области.

Лучшее - в поле

АО «Облагроснаб» сотрудничает с гигантами в производстве сельскохозяйственной техники.

- На территории Иркутской области мы представляем все отечественные заводы, производящие сельскохозяйственную технику, - с гордостью констатирует генеральный директор компании Валерий Попов.

Рабочие лошадки в полях ломаются - это неизбежно, работа тяжелая. И тут АО «Облагроснаб» снова готово прийти на помощь: у предприятия отлажен весь цикл гарантийного и постгарантийного обслуживания сельхозмашин. В разгар страды главное - оперативность, поэтому мобильные бригады по ремонту техники в полевых условиях и в максимально короткие сроки устраняют неполадки, чтобы не допустить простоя.

Кроме того, АО «Облагроснаб» привозит в регион минеральные удобрения, исчерпывающие консультации по применению которых дает собственный агроном компании, а также предлагает продукцию собственного производства.

Главная деталь

Первое, что необходимо для работы в поле, - это плуг. Как он изменился с тех пор, когда крестьянин пахал землю, запрягая лошадь! Сегодня один из лучших производителей почвообрабатывающей техники, в том числе плугов, и запасных частей в России - Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз», чью продукцию в Приангарье представляет АО «Облагроснаб».

Производственные мощности находятся в двух городах Алтайского края: Рубцовске (ЗАО «Рубцовский завод запасных частей») и Барнауле (завод АНИТИМ). Ассортимент продукции заводов «Алмаз» включает свыше 60 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 330 наименований запасных частей.

Союз науки и техники

Об успехах «Алмаза» известно по всей России: совсем недавно свои модели техники и запасных частей они представили на крупнейшей выставке сельхозтехники «АГРОСАЛОН» в Москве - предприятие является ее постоянным участником. Для агропромышленного комплекса сегодня как никогда актуально использование именно отечественной техники для каждого из циклов производства. И заводы «Алмаз» с оснащенной технической базой и современными технологиями создают современные образцы техники и комплектующие.

Так, на выставке впервые было представлено дополнение к сеялке зернотуковой VITA СЗ-5,4 - электронная система контроля высева, благодаря которой контролировать процесс и качество высева, изменять параметры и устранять неисправности сеялки станет в разы проще.

Также показали новинку среди линейки культиваторов - культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-8 для ранней предпосевной обработки и формирования посевного ложа, обработки паров, уничтожения сорняков, заделки удобрений и пожнивных остатков. И, конечно, наиболее востребованные модели плугов: плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5 для глубокой осенней безотвальной обработки почвы, плуг полунавесной оборотный PERESVET ППО-8-35 в комплекте с перьевыми и полувинтовыми корпусами с шириной захвата 40 сантиметров для гладкой вспашки различных типов почв.

Отдельное внимание на заводах «Алмаз» уделяется импортозамещению, в том числе запасных частей. Так, АО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» совместно с партнерами разработало и внедрило у себя производство S-образной стойки для культиватора, которую раньше закупали в Западной Европе. Сегодня такую деталь в России делает только АНИТИМ.

- Сейчас к технике российских производителей интерес повышенный, мы это можем наблюдать по наполнению нашего стенда на прошедшей в Москве выставке и по количеству проведенных там переговоров, рассказывает генеральный директор ЗАО «РЗЗ» Станислав Кедик. - Мы должны ответить нашим сельхозпроизводителям четко, что наполняемость комплектующими и запасными частями будет вовремя, качественно и современно. Качество запроса потребителя повысилось. Сегодня сельхозпроизводитель хочет покупать технику российских производителей, которая соответствует всем мировым требованиям и стандартам.

Мы рядом

Сервисный центр по ремонту, обслуживанию, предпродажной подготовке и хранению техники, а также большой склад запчастей АО «Облагроснаб» находятся в поселке Тайтурка Усольского района.

Дилерский центр расположен в Иркутске, на улице Трактовой, 4а.

Тел.: 8 (3952) 778-136, 778-130

E-mail: office@irkagrosnab.ru