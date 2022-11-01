Стояла в воде и дрожала от холода и страха. На Байкале спасли косулю, которая случайно вышла к людям

Фото: Вадим Иссерс и Алексей Диденко

Инспекторы Прибайкальского национального парка получили тревожный звонок от главы Листвянки 1 ноября. На берегу Байкала, рядом с причалом для теплоходов, стоит маленькая изможденная косуля. Животное находилось прямо в воде, а на улице совсем не жарко -10 градусов. Инспекторы лесничества сразу выехали на место.

Почему животное не выходило из ледяной воды? Возможно, косуля зацепилась за что-то ногой и не может выбраться? Нет, причиной стала толпа "зевак", которая хотела посмотреть на зверя: из-за страха перед людьми косуля не могла выйти на берег.

- Длительное нахождение в Байкале совсем ей не на пользу. Мы приняли решение забирать животное незамедлительно и подошли к нему с воды. Косуля практически не сопротивлялась, - так обессилела, - рассказала глава Листвянского участкового лесничества Тамара Шумова.

Фото: Вадим Иссерс и Алексей Диденко

Трое инспекторов отвезли животное на мыс Березовый, туда, где его не смогут напугать ни люди, ни бездомные собаки. Последние часто становятся причиной смерти косуль. Как рассказали в научном отделе "Заповедного Прибайкалья", косули часто приходят к поселкам около истока Ангары, потому что рядом проходит миграционный водный коридор. Весной звери переходят реку и попадают к людям, где их ждут опасности. Они могут стать жертвами собак, автомобилей.

Поэтому во время миграции косуль сотрудники природоохранительного органа оповещают сибиряков об этом событии и предупреждают, что нельзя допустить смерти животных. Также специалисты проводят дежурства там, где миграция происходит наиболее активно.

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