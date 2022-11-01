Как не выгореть на работе, рассказала психолог из Иркутска

Как не выгореть на работе, рассказала психолог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невнимательное руководство и отсутствие поддержки - две основные причины, почему жители Иркутской области выгорают на работе. По крайней мере, именно так рассказали 60% сибиряков, опрошенных hh.ru.

Что еще? Низкая зарплата, не соответствующая ожиданиям, и большой объем задач тоже отбивают многим мотивацию трудиться. Также важны отношения в коллективе - если коллеги относятся друг к другу без теплоты и доверия, то и удовольствия от совместной работы не получают.

А некоторые считают, что усталость навалилась из-за офисной рутины, и что гибкий график или удаленка исправили бы ситуацию, но работодатель против. Единицы не чувствуют вдохновения к труду без корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

Среди других причин – не успевают отдохнуть за время отпуска, не получается соблюдать баланс между жизнью и рабочими обязанностями, скучные задачи и работа «в стол», отсутствие карьерного роста.

- Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент, а также ИТ-специалисты, - рассказали эксперты. - На несоответствие зарплаты ожиданиям активнее прочих жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач - маркетологи, а на отсутствие доверительных отношений в коллективе - работники науки и образования.

Как не допускать выгорания?

- Важно понимать, что все люди по-разному устроены, - поясняет психолог из Иркутска Оксана Савчук. - Одни долго раскачиваются при больших проектах, зато потом работают системно и достигают результата. Другие боятся новых задач, вгоняя в себя в напряжение и усталость, и заранее думая, что у них ничего не получится. Третьи мгновенно включаются в работу, но как только понимают суть, то быстро теряют интерес.

К каждому типу - свой подход. Например, большие проекты стоит поручать первым, - тем, кто даже ремонт сумеет не бросить на полпути, а довести до результата. Тем, кто боится нового, не помешает побольше поддержки со стороны старших коллег. А третьих можно дополнительно мотивировать.

Но есть и общие для всех советы.

- Лучше всего от выгорания помогает смена ролей, - продолжает Оксана Савчук. - Так, выходя вечером с офиса, забудьте, что вы работник. Переключайтесь на семейные роли: дети, родители, супруги. Сходите в зал - побудьте спортсменом. И так далее. Если не отдыхать, не переключаться, то это грозит перенапряжением, усталостью и унынием. И еще - не настраивайте себя на мысли: «Сегодня только понедельник, как дожить до выходных?». Лучше подумайте о том, что каждый день – это маленькая жизнь, а каждый вечер – это мини-отпуск, и проводите его с удовольствием.

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