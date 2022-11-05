Иркутяне назвали, на сколько им нужно повысить зарплату, чтобы хватало на жизнь

Не все сибиряки довольны своим нынешним доходом Фото: Олег УКЛАДОВ

Как часто вам приходится отказываться от покупки какой-то вещи или поездки на отдых из-за нехватки денег? Специалисты службы исследований hh.ru опросили трудоустроенных сибиряков о том, как они себя чувствуют при нынешних доходах. Речь шла об основных тратах, в которые входят оплата коммунальных услуг, продукты, лекарства и так далее.

19% опрошенных заявили, что их все устраивает и они не чувствуют никакого стеснения в вопросе расходов. 53% заявили, что им с трудом приходится сводить домашнюю бухгалтерию из-за размера оплаты труда, а еще 28% признались, что им не хватает денег даже на основные нужды.

Цифры - это хорошо, но кто все эти люди? Наиболее довольны своим положением работники IT-сферы и представители топ-менеджмента. А на другой чаше весов находится рабочий персонал и те, кто работает в общепите и гостиницах.

- 42% работающих иркутян из числа тех, кто ответили, что им не хватает или с трудом хватает нынешней зарплаты, посчитали, что для покрытия основных нужд она должна вырасти более, чем на 20 тысяч рублей, еще 24% назвали сумму в диапазоне 15-20 тысяч рублей, 18% - 10-15 тысяч рублей, 13% - 5-10 тысяч рублей, 3% - до 5 тысяч рублей, - рассказали эксперты о результатах опроса.

На что в основном уходит зарплата у всех опрошенных? Первой статьей расходов стала еда, закупка продуктов стала приоритетом номер один у 60% опрошенных. Еще 30% рассказали, что деньги идут на аренду жилья или ипотеку, не говоря уже о тарифах ЖКХ. На третьем месте оказались кредиты, уже после идут расходы на детей и транспорт.

Когда денег не хватает, приходится урезать бюджет. Большинство работающих из Иркутской области готовы отказаться от путешествий, далее идет отказ от досуга, покупки новой одежды и обуви. 23% опрошенных признались, что будут экономить на образовании, еще 19% - на платной медицине.

Отметим, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области по данным за сентябрь 2022 года составила почти 60 тысяч рублей.

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